Bylock operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı

Kayseri’de sürdürülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün gizli iletişim ağı olan Bylock programını kullanan 2 kişi yapılan operasyonla gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Bylock kullanıcısı olduğu belirlenen O.A.’ya yönelik olarak operasyon düzenlendi.

Terör örgütüne ait şirkette muhasebeci olarak çalıştığı ve terör örgütü adına himmet, kurban ve bağış adı altında para toplayarak örgüte aktardığı, yine terör örgütünün üst düzey yöneticileri ile irtibatlı olduğu anlaşılan O.A. ve irtibatlı olduğu M.F.İ. yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan iki kişi hakkında işlem başlatıldığı bildirildi.