ByLock soruşturmasında 57 şüpheli hakkında gözaltı kararı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ’ye yönelik yürütülen soruşturmada ByLock kullanan ve yazışmaları tespit edilen 57 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Düzenlenen operasyonlarda 14 kişi gözaltına alınırken, diğer şüphelilerin yakalama çalışmasının devam ettiği öğrenildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Fetullahçı Terör Örgütü’ne (FETÖ) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün şifreli haberleşme uygulaması ByLock kullanan ve yazışmaları tespit edilen 57 şüpheli hakkında "FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü Üyeliği" suçundan gözaltı kararı çıkarıldı.

Başsavcılığın talimatı üzerine, İstanbul merkezli yapılan eş zamanlı operasyonlarda, 14 şüphelinin yakalandığı kaydedilirken, diğer şüphelilerin yakalama çalışmasının devam ettiği öğrenildi.

Hakkında gözaltı kararı çıkarılan şüphelilerden 42’sinin İstanbul’da ikamet ettiği, 15’inin ise farklı illerde oldukları öğrenilirken, şüphelilerin ikametlerinde de arama ve el koyma yapıldığı belirtildi.