Bylokçu firari karı-koca yakalandı

Kayseri’de FETÖ’nün gizli iletişim ağı Bylock programını kullandıkları gerekçesiyle aranan çift yakalandı.

Edinilen bilgiye göre Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonda, FETÖ’nün gizli iletişim ağı olan Bylock programını kullanan Bülent A. ve Emine A. gözaltına alındı.

İstihbari çalışmalar neticesinde yakalanan şüpheliler hakkında işlem başlatıldığı bildirildi.