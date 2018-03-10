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ByLok’tan FETÖ üyelerine "etkinlik pişmanlıktan faydalanın" talimatı

YAŞAM HABERLERİ  | 10.03.2018 10:42 | Son Güncelleme

Fetullahçı terör örgütüne yönelik 6 ilde yapılan operasyonda örgüt üyelerine ByLock’tan "etkin pişmanlıktan faydalanın, önce polisin ne bildiğini öğrenin ona göre işe yaramaz bilgiler verin" talimatı verildiği ortaya çıktı.Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına yönelik 2 Mart’ta Adana merkezli İzmir, Gaziantep, Konya, Samsun ve Aydın’da operasyon yaptı.

ByLok’tan FETÖ üyelerine "etkinlik pişmanlıktan faydalanın" talimatı

Fetullahçı terör örgütüne yönelik 6 ilde yapılan operasyonda örgüt üyelerine ByLock’tan "etkin pişmanlıktan faydalanın, önce polisin ne bildiğini öğrenin ona göre işe yaramaz bilgiler verin" talimatı verildiği ortaya çıktı.
Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına yönelik 2 Mart’ta Adana merkezli İzmir, Gaziantep, Konya, Samsun ve Aydın’da operasyon yaptı. Şafak vakti eş zamanlı girilen 30 adreste 5’i kadın 21 kişi gözaltına alındı. Zanlılar emniyete getirilerek sorguya alındı.

Bakıcının üzerine hat alıp ByLock yüklediler
Sorgulamalarda zanlıların terör örgütünün gizli haberleşme programı olan ‘ByLock’u kullandıkları belirlendi. Zanlıların bir çocuğunun Bylock’u ya çok yakın akrabalarının üzerine ya da güvenini kazandıkları kişilerin üzerine aldıkları hatlara yükledikleri ortaya çıtı. Gözaltına alınan zanlılardın birinin ise bakıcısının üzerine aldığı hatta ByLock yüklediğini belirlendi. ByLock’un kendilerinin üzerine olmayan zanlıların "darbeyi FETÖcüler yaptı" diye savunma yaptığı da öğrenildi.

ByLock’tan etkin pişmanlıktan faydalanın talimatı
Adana polisi özel olarak kurduğu ekip tarafından gözaltına aldığı zanlıların ByLock konuşmalarını da tek tek çözüyor. Polis bu operasyonda gözaltına aldığı zanlıların ByLock konuşmalarında, üst düzey FETÖ üyelerinin "gözaltına alındığınız zaman artık etkinlik pişmanlıktan faydalanın. Ancak önce siz sorguya alan polisi tartın. Sizin hakkınızda ne biliyor ne öğrenmiş ise ona göre davranın. Yeni bilgiler vermeyin ancak açığa çıkmış bilgileri yeni bilgiler gibi onlara satın. Bu sayede tutuklanmayıp örgüt için çalışmaya devam edersiniz" talimatını buldu.

"Talimattan sonra yakalanan FETÖ’cülerin hepsi pişman"
Polis, talimatı çözdükten sonra gözaltına alınan zanlıların hemen hemen hepsinin etkin pişmanlıktan faydalanmak istediğini söylediğini belirledi. Gözaltına alınan birkaç kişinin ise çok dikkat çekmemek için pişmanlıktan faydalanmak istemediği belirlendi. Ancak etkin pişmanlıktan faydalanan zanlılar da doyurucu ya da yeni bilgi vermedikleri için tutuklandı.
Bu kapsamda yeni bilgi verenler de oldu. Alınan bilgiler sayesinde 200 kişilik gizli FETÖ’cü ortaya çıkartıldı. Bunlar arasında gazeteci, polis, asker ve yargı elamanları olduğu da öğrenildi.
Ayrıca Adana’daki ‘ByLock’ trafiğini yöneten Sedat D. ile birlikte aynı ‘mahrem imam yapılanma’ içerisinde yer alan T.S, M.S. ve A.L.’nin hala Akdeniz Bölgesi’ndeki askeri birliklerde aktif görevde olan askerlerin isimlerini de polise tek tek itiraf ettiği öğrenildi.
Polis, soruşturma kapsamında tüm zanlıların yaptığı itiraflar sonucu yaklaşık 10 adet A3 ebadında ‘örgüt şeması’ oluşturdu. Zanlıların çok gizli bir şekilde örgütü yeniden ayağa kaldırmak için çalışma yürüttüğü öğrenildi. Emniyetteki sorgusu tamamlanan 2’si kadın 9 kişi adliyeye sevk edilirken, kadın şüpheliler ‘adli kontrol’ ile tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı. Diğer zanlılar nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.

ByLok’tan FETÖ üyelerine

ByLok’tan FETÖ üyelerine

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