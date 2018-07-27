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Cadde ortasında başından vurularak öldürüldü

YAŞAM HABERLERİ  | 27.07.2018 12:07 | Son Güncelleme

RİZE’nin Pazar ilçesinde, caddede yürüyen Yaşar Özgüven (33), arkasından yaklaşan E.A.

Cadde ortasında başından vurularak öldürüldü

Adem AKATİN/PAZAR (Rize), (DHA)- RİZE’nin Pazar ilçesinde, caddede yürüyen Yaşar Özgüven (33), arkasından yaklaşan E.A. tarafından tabancayla başından vurularak öldürüldü. Şüpheli olay yerine gelen polis ekiplerine teslim oldu.
Olay, dün saat 20.30 sıralarında Bulvar Caddesi’nde meydana geldi. Caddede bulunan E.A., henüz belirlenemeyen nedenle yolda yürüyen Yaşar Özgüven'e arkasından yaklaşarak başına tabancayla ateş etti. Özgüven olay yerinde hayatını kaybetti. Yaşar Özgüven'in cesedi, Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken, şüpheli E.A. ise olay yerine gelen polis ekiplerine teslim oldu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Cadde ortasında başından vurularak öldürüldü

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