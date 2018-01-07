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Caddebostan'da silahlı kavga: 2 ölü

YAŞAM HABERLERİ | 07.01.2018 04:11 | Son Güncelleme 9 saat önce

Caddebostan’da bir mekan çıkışı bir vale ile müşteri arasında çıkan kavgada, 1 kişi olay yerinde hayatını kaybederken 1 kişi de ağır yaralandı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan kişi hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olay, 00.30 sıralarında, Caddebostan Mahallesi İskele sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir lokanta çıkışı otopark görevlisi ile iki müşteri arasında arabanın geç gelmesi üzerine tartışma çıktı. Tartışma daha sonra silahlı kavgaya dönüşürken vale belinden çıkarttığı silah ile şahıslara ateş etti. Silah seslerinin duyulması üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine gelen sağlık ekipleri kimliği henüz belirlenemeyen müşterinin vücuduna aldığı 3 kurşunla hayatını kaybettiğini belirledi. Karnına aldığı kurşunla yaralanan diğer müşteri ise olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı ancak hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olay yerine gelen polis ekipleri bölgede bulunan güvenlik kameraları üzerinde yoğunlaşırken silahlı saldırıyı gerçekleştiren saldırganın yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler olayın meydana geldiği restoran ve çevresindeki iş yerlerinin güvenlik kameralarını tek tek incelemeye aldı.

OLAY YERİNDE ÇOK SAYIDA KOVAN BULUNDU

Polisin yoğun güvenlik önlemi aldığı sokakta yapılan incelemelerde çok sayıda kovan olması dikkat çekti. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma devam ediyor.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
kadıköy Vale müşteri Caddebostan Silahlı kavga

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Okuyucu Yorumları 57 yorum
vale değil sanki terörist oğlum işine baksana belinde silahın ne işi var iki yumruk yerdin en azından hayatına devam ederdin ama gurur heves silah şimdi ahiretini dünyanın kurtaracakmı herkeze ibret olsun vahim durum.q
o mekanın sahibine sormak lazim hesabını lokanta mi işletiyor casino mu
İstanbul değil mi Her türlü pislik var yolda yürürken başına herşey gelme ihtimali var neyse ki kaçtım da kurtuldum şimdi köyüm de inek tavuk besliyorum kahvaltımı yaptım cuvarami yaktım hayvanlara yem vereceğim ömrüme ömür katıldı resmen imkanı olan kaçsın kurtulsun
@sedatss_2017 ben de aynısını yaptım...kırlardan çeşitli otlar topladım kavurdum yedim, börek yaptım odun fırınında..sanki 10 yaş gençleştim daha göçeli ancak bir ay olmasına rağmen..
@sedatss_2017 HEE VALLA HAKLISIN
bende kaçtım kardeşim hayvanlarimla huzur içinde yaşıyorum
VALE GİBİ VALE!
İÇKİLİ İÇKİLİ ALLAH BİLİR NE KÜFÜR ETTİLER VALEYE
ah be dayı bizi cok üzdün - emre ağdaş
fazla zıplamayacaksın vale dıye işci dıye bende para var dıye kımseyı asagılayıcı konusmayacaksın..paran varsa kendıne ver ınsanları satın almadınya..araban cok onemlıyse kendın alıp geleceksın ...degılse cart curt ettın mı gebereceksın..!!!
beynin varmı senin, öyle herkes yapsa ülkede insan kalmaz
@mg003 kusura bakma söylediklerinden şunu çıkarıyorum ekmeğe doymadım başkasının malında gözüm var neden aç gezdiğini anlamadığım başkasının malına göz diken zaten tetiktedir kıskançlığından öc almak için merak etme senide birileri doyurur işidi bile füzeler doyuruyor senin içinde uygun birşeyler bulunur
kıçıkırık bir arabası Varya, kapıcıya, hizmetçiye, valeye, köpek gibi davranırsan olacağı bu! insana insan gibi davranmak lazım.
iyi olmuş zengin züppelere ekmek parasını kazananı aşağılamakta ne
ÜLKE teksas olmuş boş ve gereksiz mahlukatlar
Hepsi değil ama valelerin bir çoğu asarım keserim edasıyla işlerini yapıyorlar.Küçümsediğimden değil ama sen bir valesin.Nedir bu küçük dağları ben yarattım hevesi anlamadım gitti.Ayrıca müşteri velinimettir.Öldürmek ne oluyor anlamadım.
@nadirokay bu tiplerin işlettikleri yerler..yasal olmadığı için...yasa dışı yerde zorla otopark parası almak için korku ve gözdağı gerekir....
istanbuldaki mekanlarin cogu uckagitci. yoldan gel gel yaparlar masaya oturdunmu heasabi gecirirler.
TEXAS TOMMİKİS :) :) :)
Bir vale niye yanında silah taşır ki? Gidip bir yerden de getirmemiş. Belinde çıkarmış. İnsan öldürmeye hazır halde bekliyor.
vale silah lux alkol para araba Kari kiz haydi
Bu vale meselesi ciddi ele alınmalı insanlar tembellikten arabalarını park etmeye üşeniyorlar
Kula bela gelmez Hak yazmadıkca Hak bela yazmaz kul azmadıkca
TEKSAS OLDUK VALLAHA SAĞOLUN HOCA.............. CEMAAT............. YAPAR. BİRGÜN ANSIZIN GELİRİZ SİZİ ALIR HAPSE ATARIZ SUCLU SUCSUZ ÖNEMLİ DEĞİL İSTEDİĞİMİZ KADAR YATIRIRIZ DİYEN BİR HÜKÜMETİN VALESİDE SİLAH TAŞIMIŞ 2 KİŞİYİ ÖLDÜRMÜŞ ÇOK MU KARDEŞİN MAFYA AĞZIYLA KONUŞMAYIN BAKIN HALK NASIL SAKİNLEŞİYOR. ADALET DAĞITIN ŞU SUCSUZ İNSANLARI HAPİSHANELERDEN ÇIKARIN. BEN BU ÜLKEDE C.B OLACAĞIM TEK TAVSİYEM HALKIMDAN BARIŞ TOPLUMSAL BARIŞ. BÜTÜN İNSANLAR BİR BİRİNE SARILACAK HELALLİK ALACAK DİYE RİCADA BULUNURUM. ÖZETLE SEVGİ.
'içki bütün kötülüklerin anasıdır' olayın özeti
vale ickili değildi acur
Ver mehteri.......
bu valeler kendini fazla kaptırıyorlar işine vale olunca mafya olduk sanıyorlar birde bele silah takınca adam olduk sanıyorlar netice ne biri mezara biri hapise
önünde vale bekleyen mekanları kapatın olsun bitsin otoparkı adam gibi yapılmamış tüm işletmeler yönetmeliğe uygun hale getirilsin yalandan vale parası ödemeyelim
@gurkanozselcuk çok mantıklı yasaklanmalı
gercekten vale calistirirken dukkat edilmesi lazim! ortaköyde bir meksndsn cikarken bizde valeyle tartistik adamin silahi olsa cekecekti! arabayi mekanin önüne park ettim adam abi ben park edim dedi 2mm arabayi öne cekti, mekan cikisi 20tl eline skistirdim normalde gönlünden ne koparsa odur yada 10tldir! 50tl abi diyor serefsiz! bir vale fiyati belirliyor abi diyor ve tartisiyor sonrasinda!
BENDE KÖYE DÖNMEYİ DÜŞÜNÜYORUM AÇIKCASI..ISTANBUL YAŞANMAZ HALE GELDİ. GEÇEN GÜN TİNERCİLER YOLUMU KESTİ İLLEDE PARA VER DİYE VERMEDİM TEHDİT ETTİLER .YANİ BIÇAK FALAN ÇEKSELER İKSİNİDİ KAFASINDAN VURACAKTIM.. ISTANBULDA HER AN İNSANIN BAŞINA HERŞEY GELEBİLİR..
kimse kimseye durup dururken silah çekip vurmaz kim bilir neler soyledilerde damarına bastiniz garibin valede olsa aşalamiyacaksin kardeş saat gece 12 olmuş adam senin arabanın emniyetini sağlıyor siz zaten Vale müşterisi de olamazsınız Allah rahmet etsin
olumlerimiz de garip
Mekanı kapatıp sahibine okkalı bir ceza yazacaksın... Öyle iti kopuğu işe almasınlar. Ayrıca bunların sigortaları fln da yoktur muhtemelen. SGK'da denetlemeli bunları. Ayrıca vale ücreti için fatura da kesmiyorlar. Nerden baksan elinde kalıyor yani
işte akepe yönetiminin ürünleri. ülke resmen ölüm ülkesi oldu.
@ahmondamour kadıköy chp elinde zabıtalar ne yapıyor caddede...:)
Devlet silah avına çıkmalı ve ruhsatsız ateşli silah bulunduranlara mutlaka çok ağır para cezası verilmeli, hapiste beslemeye gerek yok bütçeye ek gelir olsun.
Çok yazık ülkemiz ne hale geldi
Yurtdışında yaşayıp referanduma evet demiş hainleri yeni gelecek olan hükümet vatandaşlıklarını iptal etmeli Avrupadan kimin evet kullandığı kayıtlarda duruyor bunu mümkünse siyasiler yüksek sesle söylesin katliamların tüm bu vahşetlerin sebepleri bu hainler
@soya_sosu_1992 bence senin TC vatandaşlığı iptal edilsin....yazık sana bu ülkede nefes alıyorsun...
@deepblue152 şükür sadece Birliği savundum o yüzden bölücü etkinlikleri ve taraftarlarını kınıyorum
sılahlandırın memlekette mılıs kampları acın o sılahlar bırgun sıze donecek dedıgımızdede bızı terorıst ılan edın bu ve bunlar gıbılerıde mıllı kahraman olsun sılahlanmaya hayır
muhtemelen özbek kırgız olabilir...umumiyetle bu tipleri vale seçiyorlar....yerli bir insanın bunu yapması pek mümkün değil.....
Vale hizmeti kaldırılmalı fiyatlar faiş
azgınlık kudurgunluk aldı başını gidiyor.
İç işleri bakanlığından ricamız..bazı vale defikleri kişiler külhanbeylik yapıyorlar bahşiş veriyorsun beğenmiuorlar bazıları cart curt ediyor.bu kaldırımalı işletmeye gelen müşteri misafirdir.o işletme sahibi kendisi eleman tahsid edip ücretsiz müşteriyi kabul etmelidir.
bence vale diye bir şey yok bu gibi şirketlerinde vale den dolayı sorumlu tutulmasını ayrıca vale denilen şeyi de kaldırmak lazım ne bu her yerde haraç alıyorlar ,öyle bir yere gidiyorsan o yerin sana park hizmeti vermesi lazım
bunlarda nerdeyse her sokakta var
İşletmeler hem güvenlik hem vale hizmetini Güvenlikçi arkadaşlardan almaya çalışırsa sonuç bu . Vale hizmeti vermek ile güvenlik tamamen farklı psikoloji gerektirir. Ama işletmelerin işine geliyor. 1 taşla iki kuş. Şimdi Valec hizmeti veren arkadaşlarında adını lekeledi bu olay..
Vay arkadaş herkes iyi olmuş iyi yapmış diyor görende Vale tecavüz zanlısını öldürdü zanneder vay arkadaş
saatlerce oturur muhabbet edersiz 5 dk aracınızı bekleyemezsiniz ey insanoğlu ölürken bile cenaze bekletilmez diyoruz insan oğlunun her işi aceledir.acelecidir. Allah rahmet etsin.
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