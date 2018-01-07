Caddebostan'da silahlı kavga: 2 ölü

Olay, 00.30 sıralarında, Caddebostan Mahallesi İskele sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir lokanta çıkışı otopark görevlisi ile iki müşteri arasında arabanın geç gelmesi üzerine tartışma çıktı. Tartışma daha sonra silahlı kavgaya dönüşürken vale belinden çıkarttığı silah ile şahıslara ateş etti. Silah seslerinin duyulması üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine gelen sağlık ekipleri kimliği henüz belirlenemeyen müşterinin vücuduna aldığı 3 kurşunla hayatını kaybettiğini belirledi. Karnına aldığı kurşunla yaralanan diğer müşteri ise olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı ancak hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olay yerine gelen polis ekipleri bölgede bulunan güvenlik kameraları üzerinde yoğunlaşırken silahlı saldırıyı gerçekleştiren saldırganın yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler olayın meydana geldiği restoran ve çevresindeki iş yerlerinin güvenlik kameralarını tek tek incelemeye aldı.

OLAY YERİNDE ÇOK SAYIDA KOVAN BULUNDU

Polisin yoğun güvenlik önlemi aldığı sokakta yapılan incelemelerde çok sayıda kovan olması dikkat çekti. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma devam ediyor.

(İHA)