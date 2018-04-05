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Caddede yürürken yediği dürüm sonu oldu

YAŞAM HABERLERİ  | 05.04.2018 13:40 | Son Güncelleme

Karaman’da yolda yürürken yediği dürümün nefes borusuna kaçması sonucu fenalaşan genç adam hayatını kaybetti.

Karaman’da yolda yürürken yediği dürümün nefes borusuna kaçması sonucu fenalaşan genç adam hayatını kaybetti. Gencin ilk müdahalesinin çevredekiler tarafından doğru yapılmadığı ortaya çıkarken şahsın fenalaşarak yardım istemesi ve vatandaşların sırtına vurduğu anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, iki gün önce öğle saatlerinde Külhan Mahallesi İsmet Paşa Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir çocuk babası olduğu öğrenilen 30 yaşındaki Sait Doğan, şehrin en işlek caddesinde yürürken yediği dürüm biranda nefes borusuna kaçtı. Nefessiz kalan Doğan, bir bankanın ATM’si önünde sıra bekleyen vatandaşın yanına koşar adımlarla giderek sırtına vurmasını istedi. İlk anda ne olduğunu şaşıran vatandaş Doğan’ın sırtına vurmaya başladı. Buna rağmen Doğan, kısa süre sonra sırt üstü kaldırıma düştü. Doğan’ın yere yığıldığını gören diğer vatandaşlar da hemen yardıma koşarken, bir taraftan da sağlık ekibine haber verildi. Olay yerine gelen sağlık ekibi Doğan’ı Karaman Devlet Hastanesine sevk etti. Hastaneye kaldırılan Sait Doğan’ın hayati tehlikesinin bulunması üzerine olay yeri inceleme ekibi de, olayın meydana geldiği yerde güvenlik şeridi çekerek inceleme yaptı.

Bitkisel hayata giren Doğan, kurtarılamadı
Hastaneye kaldırıldığında bilinci kapalı olan Sait Doğan’a hemen acil serviste müdahale edildi. Genç adamı hayata döndürebilmek için adeta seferber olan doktorlar, Doğan’ın nefes borusundan ciğerlerine kadar giden dürüm parçalarını çıkardı. Daha sonra yoğun bakıma alınan Doğan, dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti. Genç yaşta hayatını kaybeden Sait Doğan’ın, kesin ölüm sebebi otopsiden sonra belirlenecek.

İlk yardım tam yapılmalı
Bu tür vakalarda bir vatandaşın nasıl davranması gerektiğini anlatan Karaman Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı ve Acil Tıp Uzmanı Dr. Mehmet Yurdakul, "Erişkin hastalarda yabancı cisim aspirasyonu dediğimiz, hava yoluna yabancı cisim kaçması durumunda yapılması gereken hareketler aslında çok basit ve etkilidir. Öncelikli olarak, her iki kürek kemiğinin ortasına üç kez kuvvetlice vurarak ilk müdahalemizi yaparız. Daha sonra Heimlich Manevrası dediğimiz, karın bölgesine basınç uygulanma yoluyla yabancı cismin çıkmasını sağlamaya çalışırız. Yabancı cisim çıkıncaya kadar bu hareketi tekrarlayabiliriz. Yapılabilecek en basit müdahale budur" diye konuştu.

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