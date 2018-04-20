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Caddeye attığı bardaklar 2 araca zarar verdi

YAŞAM HABERLERİ  | 20.04.2018 14:54 | Son Güncelleme

Eskişehir’de bir şahsın caddeye attığı bardaklar, yoldan geçen araçlara zarar verdi.Olay, İstiklal Mahallesi Şair Fuzuli Caddesi’nde sabah saatlerinde yaşandı.

Eskişehir’de bir şahsın caddeye attığı bardaklar, yoldan geçen araçlara zarar verdi.
Olay, İstiklal Mahallesi Şair Fuzuli Caddesi’nde sabah saatlerinde yaşandı. Bilinmeyen bir sebeple evinin camından yola cam su bardaklarını fırlatan F.K.R. (35), yoldan geçen iki araca maddi zarar verdi. Araç sahiplerinden Y.K. (48) isimli vatandaş, seyir halindeyken 10 kadar cam su bardağının yola atılmaya başlandığını ve 4 cam su bardağının kendi aracına isabet ettiğini söyledi. Aracında yaklaşık 5 bin liralık maddi zararın oluştuğunu belirten Y.K., şikayetçi olarak polis ekiplerine başvurdu. Bardaklardan diğer bir zararı yine caddede seyir halince olan taksi şoförü E.A. (36) gördü. Taksiye birkaç bardağın isabeti sonucu araçta 4 bin lira civarında maddi zarar oluştu. Taksi şoförü E.A. da olayla ilgili olarak şikayette bulundu.

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