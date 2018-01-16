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Caddeyi çekerken cinayeti kaydetti! İşte o anlar!

YAŞAM HABERLERİ | 16.01.2018 12:09 | Son Güncelleme 1 saat önce

İstanbul Bahçelievler'de sokak ortasında işlenen cinayet cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Çevrede oturan bir kişi caddeyi çekerken cinayet anını şans eseri kameraya aldı.

Olay, Zafer Mahallesi Mühürdar Sokak'ta dün akşam saatlerinde meydana geldi. Evine ilerleyen Volkan Bağış (36) arkasından gelen yüzü atkıyla kapalı olan kişi tarafından kurşun yağmuruna tutuldu. Bağış'a kurşun yağdıran saldırgan daha sonra olay yerinden hızlıca uzaklaştı.

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HASTANEDE YAPILAN TÜM MÜDAHALE RAĞMEN KURTARILAMADI

Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaparken ambulansla Bahçelievler Devlet Hastanesine kaldırdı. Tedaviye alınan Bağış'ı hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılmadı. Polis ekiplerinin saldırganı yakalamak için çalışması devam ediyor.

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CEP TELEFONU KAMERASINA SANİYE SANİYE YANSIDI

Çevrede oturan bir kişi cep telefonuyla çekim yaparken olay anı kamerasına yansıdı. Görüntülerde bir kişi koşarak Bağış'ın yanına geliyor. Geldikten sonra belindeki silahı çıkıp ateş etmeye başlıyor. Yaralanan kişi yere düşmesi ardından kurşun yağdırmaya ederken kurşun bitmesiyle hızlı bir şekilde olay yerinden uzaklaşıyor. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Bahçelievler istanbul

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Okuyucu Yorumları 10 yorum
her önüne gelene silah verirseniz yasa çıkartırsanız olacağı bu herkes kendi adaletini kendisi veriyor sonrada teksas oldu ülkemiz diyince vatan haini derler
ülkenin içine ettiniz. Yorum yaparken eleştirdiğimizde de yok sen chplisin,hdplisin bilmem nesin iğrenç yaratıklar HAK elbet yerini bulacak !
akepe çağ atlattı bu ülkeye. cinayet, tecavüz, gasp, hırsızlık, dolandırıcılık, yolsuzluk, rüşvet, sahtekarlık, geleceğin belirsizliği ve yoksulluk çağına atladık. sağ olasın akepe ve ona oy verenler
@ahmondamour akp kadar başına taş düşsün her pisliğin altında akpyi arayanlar birazda kendilerini sorgulasınlar
görüntüyü çeken sanki biliyormuş gibi çekmiş sanırsın film setindeki kameraman
o saatte insan neden caddeyi kameraya çekerki omuda anlamadım tamam tesadüf olabilir ama o kadarda tesadüf
sivillerde 17 milyon silah var!Herkes kafasına göre takılıyor.hukukun yerini guguk aldı.Birileri"ben onları fırçamla döverim "havasında.Çok imrendikleri osmanlının son yüzyılı gibi.Vah Türkiyem vah!
dini değerlerden yoksun bir milletin geleceği olmaz olamaz da
verin silahları verin bu ülkede can ve mal güvenliği mi kaldi
kadın da eroin almış galiba, konuşmasına bakılırsa :)
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