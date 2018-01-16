Caddeyi çekerken cinayeti kaydetti! İşte o anlar!

Olay, Zafer Mahallesi Mühürdar Sokak'ta dün akşam saatlerinde meydana geldi. Evine ilerleyen Volkan Bağış (36) arkasından gelen yüzü atkıyla kapalı olan kişi tarafından kurşun yağmuruna tutuldu. Bağış'a kurşun yağdıran saldırgan daha sonra olay yerinden hızlıca uzaklaştı.
HASTANEDE YAPILAN TÜM MÜDAHALE RAĞMEN KURTARILAMADI
Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaparken ambulansla Bahçelievler Devlet Hastanesine kaldırdı. Tedaviye alınan Bağış'ı hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılmadı. Polis ekiplerinin saldırganı yakalamak için çalışması devam ediyor.
CEP TELEFONU KAMERASINA SANİYE SANİYE YANSIDI
Çevrede oturan bir kişi cep telefonuyla çekim yaparken olay anı kamerasına yansıdı. Görüntülerde bir kişi koşarak Bağış'ın yanına geliyor. Geldikten sonra belindeki silahı çıkıp ateş etmeye başlıyor. Yaralanan kişi yere düşmesi ardından kurşun yağdırmaya ederken kurşun bitmesiyle hızlı bir şekilde olay yerinden uzaklaşıyor. (DHA)
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