Çadırda cesetleri bulunan 2 İngiliz uyuşturucudan ölmüş

Cihan KAYA/FETHİYE (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde tatil yaparken, kaldıkları çadırlarında ölü bulunan İngiliz turistler Samuel James (51) ve arkadaşı Jane Amanda'nın (46) otopsiye göre uyuşturucudan yaşamını yitirdiği belirlendi. Ayrıca çadırda bir miktar eroin de bulunduğu belirtildi.
Tatil için geçen pazar günü Fethiye'nin Günlüklü Koyu'na gelen İngiliz Samuel James ile arkadaşı Jane Amanda, kamp yapmak için çadır kurdu. Dün uzun süre çadıra giren çıkan olmayınca durumdan şüphelenen Günlüklü Koyu görevlileri, kontrolde James ve Amanda'nın cansız bedeni ile karşılaştı. Görevlilerin ihbarı üzerine gelen jandarma ekiplerinin yaptığı incelemede, James ve Amanda'nın vücutlarında herhangi bir silah veya kesici alet yarasına rastlamadı. Çadırda yapılan incelemede, bir miktar eroin bulundu.
Turistlerin cesedi, savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi. Yapılan otopside, Samuel James ve Jane Amanda'nın kanında yüksek miktarda eroine rastlandığı öğrenildi. Jandarmanın olayla ilgili soruşturmasının sürdüğü belirtildi.
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