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Çadırda havasız kalan 100 koyun telef oldu

YAŞAM HABERLERİ  | 20.05.2018 13:02 | Son Güncelleme

ERZURUM'un Oltu ilçesinde Adem Sağdıç'a (42) ait 100 koyun, gece bırakıldığı çadır ahırda havasız kalarak telef oldu.

Çadırda havasız kalan 100 koyun telef oldu

Murat AYDIN/OLTU (Erzurum), (DHA)- ERZURUM'un Oltu ilçesinde Adem Sağdıç'a (42) ait 100 koyun, gece bırakıldığı çadır ahırda havasız kalarak telef oldu.
İlçenin Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşayan besici Adem Sağdıç, afat evler mevkinde çadır ahıra dün saat 19.00 sularında otlamaktan gelen 100 koyun ile bir keçisini bıraktı. Bugün sabah hayvanları çıkarmak için ahıra giren Adem Sağdıç, gördüğü manzara karşısında şok yaşadı. 100 koyun telef olurken tek sağ kalan keçisi oldu. Evli ve 2 çocuk babası babası olan Adem Sağdıç, koyunlarının yarısını borç para ile aldığını söyledi. Devlet büyüklerinden yardım beklediğini ifade eden Sağdıç, "Dün otlamaktan gelen 100 koyun ve bir keçiyi her zaman bıraktığım çadır ahıra kapattım. Hava çok yağışılıydı. Üşümesinler diye kapıyı kapattım. Sanırım havasızlıktan telef olmuş. Geriye bir tek keçi kaldı. Ne yapacağımı bilmiyorum" diye konuştu.
Telef olan koyunlar İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri tarafından tutulacak raporun ardından gömüleceği bildirildi.

FOTOĞRAFLI

Çadırda havasız kalan 100 koyun telef olduÇadırda havasız kalan 100 koyun telef olduÇadırda havasız kalan 100 koyun telef olduÇadırda havasız kalan 100 koyun telef oldu

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