Çadırda yaşayan kimsesizin ölümü, mahalleyi ağlattı

ADANA, (DHA)- ADANA'nın merkez Çukurova ilçesinde sokakta kurduğu çadırda yaşayan kimsesiz Selahattin Altınöz (62) ölü olarak bulundu. Altınöz'ün ölümü mahalleliyi gözyaşlarına boğdu.
Merkez Çukurova ilçesi Toros Mahallesi 78179 Sokak'taki elektrik trafosunun yanına kurduğu çadırda yaşamını sürdüren ve mahalle sakinlerinin verdiği yemeklerle karnını doyuran Selahattin Altınöz, sabah saatlerinde kahvaltı getiren mahalleli tarafından hareketsiz bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Selahattin Altınöz'ün öldüğü anlaşıldı. Altınöz'ün cesedi ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
GÖZYAŞLARINA BOĞULDULAR
Selahattin Altınöz'ün ölüm haberini alan mahalle sakinleri, gözyaşlarına boğuldu. Mahalle sakinlerinden Ezgi Savur, Selahattin Altınöz'ün kimsesi olmadığı için ellerinden gelen yardımı yaptıklarını belirtirek, "Çok iyi bir insandı. Kendi halindeydi, kimseye bir zararı yoktu. Böyle bir ölümü hiç aklımıza getirmemiştik. Çok üzgünüz" dedi.
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