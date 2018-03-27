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Çadırkent önündeki yankesicilik kameraya yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 27.03.2018 18:52 | Son Güncelleme

Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesindeki çadırkent önünde yankesicilik yapan yabancı uyruklu 3 kişi, önce güvenlik kamerasına, sonra da jandarmaya yakalandı.Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde Suriyelilerin barındığı Süleymanşah Konaklama Tesisleri önünde yankesicilik yapan 3 kişi güvenlik kamerası kayıtlarından tespit edildi.

Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesindeki çadırkent önünde yankesicilik yapan yabancı uyruklu 3 kişi, önce güvenlik kamerasına, sonra da jandarmaya yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde Suriyelilerin barındığı Süleymanşah Konaklama Tesisleri önünde yankesicilik yapan 3 kişi güvenlik kamerası kayıtlarından tespit edildi. Çadırkent önünde bekleyen Suriye uyruklu A.E., minibüsü durdurup binmeye çalıştı. Arkasından yaklaşan İ.Ş., Ş.N. ve A.B. de minibüse binme bahanesiyle şahsın cebindeki 800 lirayı aldı. Otomobile binen şahıslar olay yerinden uzaklaşırken, cebindeki parasının olmadığını fark eden A.E. ise yoldan geri dönerek durumu jandarmaya haber verdi. Olay yerindeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen jandarma ekipleri, zanlıları kıskıvrak yakaladı. Zanlıların kaldığı evde arama yapan ekipler, 50 gram esrar, bir adet tabanca ile tabancaya ait mermiler ele geçirdi.
Karakoldaki işlemleri tamamlanan zanlılar, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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