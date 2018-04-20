Çağrı merkezinde gıda zehirlenmesi şüphesi: 104 kişi hastaneye kaldırıldı

Diyarbakır-Şanlıurfa yolu üzerindeki bir çağrı merkezinde öğle yemeğinden sonra fenalaşan 104 çalışan hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Diyarbakır-Şanlıurfa yolu üzerindeki bir çağrı merkezinde çalışanlar öğle yemeğinden sonra fenalaştı. Olay yerine çağrılan 112 ekipleri çalışanlara olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye sevk etti. İlk bilgiler göre 104 kişi çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı. Tedavisi yapılan çalışanların bir kısmı taburcu edilirken bir kısmının ise tedavisi halen devam ediyor.
Gıda denetim ekipleri numune aldı
İl Sağlık Müdürlüğü konuyla ilgili inceleme başlatırken, Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri yemeklerden numuneler aldı. Yapılan incelemelerin ardından çalışanların şikâyetinin sebebi tespit edileceği öğrenildi. Çağrı merkezinden ise konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.
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