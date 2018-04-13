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Çağrı merkezinden ’icra’ tehdidi polis tarafından kaydedildi

YAŞAM HABERLERİ  | 13.04.2018 17:45 | Son Güncelleme

Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yurt dışından yasa dışı yollarla getirttikleri cinsel içerikli hapları satabilmek için vatandaşları kandıran şebeke üyelerini suçüstü yakaladı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yurt dışından yasa dışı yollarla getirttikleri cinsel içerikli hapları satabilmek için vatandaşları kandıran şebeke üyelerini suçüstü yakaladı. Çağrı merkezi çalışanlarının icra takibi polis kamerası tarafından kaydedildi.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yurt dışından yasa dışı yollarla yurda sokulan hapların satışını engellemek ve faillerini adalet karşısına çıkarmak için yaptıkları istihbari çalışmalar sonucu cinsel içerikli hapları satan kişilerin kimliklerini ve adreslerini tespit etti. Ekipler, bir kargo firması aracılığıyla Ankara’ya getirilen hapları teslim alan Harun ve Hakan Ç. kardeşleri gözaltına aldı. Şüpheliler ile birlikte kargo paketi içinde bulunan 4 bin 680 adet cinsel içerikli hapa da el konuldu.
Ekipler, hapları satmak için kurulan çağrı merkezine de baskın düzenledi. Çağrı merkezine giren ekipler, vatandaşları kandırmaya uğraşan çalışanları bir süre kamera ile görüntüledi. Polis kameralarının kayıtlarındaki görüntülerde hukuk bürosundan aradığını söyleyen çağrı merkezi çalışanının aradığı kişi hakkında, talepte bulunduğu cinsel içerikli hapları teslim almadığı için medikal firma tarafından hukuki süreç başlatıldığını söylediği görülüyor.
Operasyonda aralarında 2’si Azeri uyruklu 17 kadının bulunduğu 21 kişi gözaltına alındı.

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