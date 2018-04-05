Çakıcı'ya bağlılıklarını göstermek için kendilerini vurmuşlar

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA Emniyet Müdürlüğü, liderliğini Alaattin Çakıcı'nın yaptığı suç örgütünün çalışma şekline ilişkin detayları paylaştı. Örgüt üyelerinin, Çakıcı'ya bağlılıklarını göstermek ve adaletinin sorgulanamayacağı izlenimini yaratmak için tabancayla kendilerini vurduğu belirlendi.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, Kırıkkale Keskin T Tipi Cezaevi'nde hükümlü suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı'nın adamlarına yönelik iki soruşturma kapsamında, 6 ay süren takip sonunda 22 Mart'ta 7 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. Antalya, İstanbul, Ankara, Kırıkkale, Bursa, Tokat ve Mardin'de belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda, 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak', 'suçu ve suçluyu övme', 'nitelikli yağma', 'genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması', 'kasten öldürmeye teşebbüs', 'kasten yaralama', 'tehdit', 'iş ve çalışma hürriyetinin ihlali', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'yalan tanıklık', 'suç delillerini yok etme', 'gizleme veya değiştirme', 'suçluyu kayırma', 'adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs', 'suç üstlenme' suçlarını işledikleri iddiasıyla, aralarında Alaattin Çakıcı'nın yeğeninin de bulunduğu 53 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin kaldıkları yerlerde ve üst aramalarında 12 tabanca, 2 pompalı tüfek, 13 kartuş, 380 fişek, bir telsiz ele geçirildi. Alaattin Çakıcı tarafından cezaevinden yazılmış çok sayıda mektup ile yine Çakıcı tarafından verildiği değerlendirilen talimatların yazılı olduğu notlar, çek, senet ve sahte sürücü belgesine el konuldu. Şüphelilerden 28'i, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, 25'i ise adliyeye sevk edildi. Sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden 13'ü tutuklandı, 12'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

TALİMATLAR ÇAKICI'DAN

KOM tarafından yapılan çalışmalar sonucu örgüt üyelerinin, Alaattin Çakıcı'nın Bolu ve Kırıkkale cezaevlerinde bulunduğu süreçte yasa dışı faaliyetlere devam ettiği, Çakıcı'dan avukatları ve ziyaretçileri aracılığıyla talimat aldıkları öne sürüldü. Suç örgütü üyelerinin, Çakıcı'nın tedavi edilmediği bahanesiyle İstanbul Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde silahlı eylem gerçekleştirdiği, Bolu Köroğlu Devlet Hastanesi Mali İşler Müdürü'nü silahla yaraladığı, Kırıkkale Keskin Cezaevi'nin ikinci müdürünü darbederek ayaklarını kırdığı, örgüt içi hesaplaşmalar nedeniyle eski örgüt mensuplarını ayaklarından vurduğu, bu görüntüleri de internetten paylaştığı belirlendi.

Çakıcı'nın talimatları neticesinde örgüt üyeleri tarafından gerçekleştirilen yağma, tehdit vb. yöntemlerle elde edilen yüksek miktardaki paranın kendisine ulaştırıldığı, bu paraların da kendisi için suç işleyen veya daha önceki tarihlerde birlikte hareket ettiği kişilere gönderildiği, bu sayede örgütün sürekliliğinin sağlandığı kaydedildi.

YEĞENİNİN VURULMASI TALİMATINI VERDİ

Örgüt içerisinde yaşanan çıkar çatışması sonucunda, Alaattin Çakıcı'nın öz yeğeni A.Ç.'nin vurulması talimatını verdiği, örgüt üyeleri tarafından İstanbul'un Kadıköy ilçesinde bulunan bir otelin restoranında A.Ç.'nin kurşunlandığı kaydedildi. Halk üzerinde korku ve panik yaratmak, Alaattin Çakıcı'ya bağlılıklarını göstermek, Çakıcı'nın adaletinin sorgulanamayacağı izlenimi yaratmak adına örgüt üyelerinin tabancayla kendilerini vurduğu belirtildi.

ETEKLİ TEHDİT

Örgüt üyelerinin tehdit içeren videoları sosyal medya üzerinden paylaştığı, Çakıcı'ya ve örgütün yapısına zarar verdiği iddiasıyla bazı kişilere etek giydirerek kendilerini tabancayla vurmalarını istediği, buna ilişkin video kayıtlarını yayınlattığı, yine örgütün bazı kamu görevlileri ile irtibatlı olduğu tespit edildi.

23 EYLEM GERÇEKLEŞTİRDİLER

Örgüt üyelerince toplam 23 eylem gerçekleştirildiği, bunlardan 6'sının Antalya, 13'ünün İstanbul, diğerlerinin İzmir, Bursa, İzmit ve Kırıkkale'de düzenlendiği kaydedildi. Soruşturma kapsamında, aranan 6 kişinin halen cezaevinde bulunduğu belirlendi.