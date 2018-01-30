Çakıl yüklü TIR'da 500 kilo esrar ele geçirildi

Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA)- ELAZIĞ'da polis ekipleri, şüphe üzerine durdurdukları TIR'ın çakıl yüklü dorsesinde 500 kilogram kubar esrar ele geçirdi, sürücüyü gözaltına aldı.
Elazığ Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, kente giriş yapan çakıl ve kum yüklü TIR'ı şüphe üzerine durdurdu. Dedektör polis köpeği, arama sırasında tepki verince TIR'ın kum ve çakıl yüklü dorsesi boşaltıldı. Yapılan aramalarda, kum ve çakılların arasına gizlenmiş 20 çuval içerisinde toplam 500 kilogram kubar esrar ele geçirildi. Olayla ilgili TIR sürücüsü polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
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