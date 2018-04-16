Çakırsöğüt davasında 70 rütbeli sanığa ağırlaştırılmış müebbet istemi

Şırnak Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugayı’ndaki darbe girişimine ilişkin davada savcı, aralarında 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanı Tümgeneral Abdullah Baysar, Şırnak Akçay 6. Motorlu Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Mesut Savaş, 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı Kurmay Başkanı Albay Arif Bozbıyık, Çakırsöğüt Jandarma Tugay Komutan Yardımcısı Albay Sedat Doğanarslan’ın da bulunduğu 70 rütbeli sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talebinde bulundu.

Şırnak Çakırsöğüt Jandarma Komanda Tugayı’ndaki Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’nın (FETÖ/PDY) darbe girişimine ilişkin 427 sanıklı davanın görülmesine bugün de Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam edildi. Cumhuriyet savcısı, esas hakkında mütalaasını vererek aralarında 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanı Tümgeneral Abdullah Baysar, Şırnak Akçay 6. Motorlu Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Mesut Savaş, 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı Kurmay Başkanı Albay Arif Bozbıyık, Çakırsöğüt Jandarma Tugay Komutan Yardımcısı Albay Sedat Doğanarslan’ın da bulunduğu rütbeli 70 sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesini, tutuksuz yargılanan sanıklardan Mesut Savaş ve Abdullah Baysar’ın da tutuklanmasını talep etti. Sanıkların esas hakkındaki mütalaaya karşı savunma yapması için mahkeme heyeti duruşmayı 30 Nisan’a erteledi.