Çakmak gazı öldürdü

İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA) - SİVAS'ta okul bahçesinde çakmak gazı kokladığı iddia edilen Birkan Yanmaz (25) ölü bulundu. Olay, sabah 10.30 sıralarında Emek Mahallesindeki Gazi Anadolu Lisesi bahçesinde meydana geldi. Okulun güvenlik görevlisi yerde hareketsiz yatan birisini görünce durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri gencin yaşamını yitirdiğini belirledi. Ölen gencin, manav işçisi Birkan Yanmaz olduğu belirlendi. Polisin olay yerinde yaptığı araştırmada Birkan Yanmaz'ın çevresinde çok sayıda boş çakmak gazı tüpü olduğunu belirledi. Yanmaz’ın cesedi, otopsi için Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
Bergama Milli Eğitim Müdürü Nuri Kiraz'ın Muharrem İnce paylaşımı sosyal medyada tepki çekti
Selahattin Demirtaş'ın PKK'lı abisi Nurettin Demirtaş öldürüldü iddiası
Kulağına su döküp beklediler! Olanları şaşkınlıkla izlediler
Belçika'da evli çiftler için hükümet destekli 'seks oteli'
Minibüste ilginç diyalog! Teyze isyan etti, yolcular güldü
Hangi lider daha çok izlendi? Kılıçdaroğlu, Bahçeli ve Yıldırım...
Düğününe 1 ay kala kayıplara karıştı
Başbakan Binali Yıldırım 'vahim bir durum' dedi son anketi açıkladı
Demirtaş: Diğer adaylar serbest kalırsam Erdoğan'ın kazanma şansının azalacağını biliyor
Sevgilisinin kafasını yüzüp kulağını kesmişti! Karar verildi...
Erdoğan canlı yayında açıkladı: 20 bin daha alacağız
Okuyucu Yorumları 0 yorum