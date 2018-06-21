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Çakmak gazı öldürdü

YAŞAM HABERLERİ  | 21.06.2018 15:38 | Son Güncelleme

SİVAS'ta okul bahçesinde çakmak gazı kokladığı iddia edilen Birkan Yanmaz (25) ölü bulundu.

İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA) - SİVAS'ta okul bahçesinde çakmak gazı kokladığı iddia edilen Birkan Yanmaz (25) ölü bulundu. Olay, sabah 10.30 sıralarında Emek Mahallesindeki Gazi Anadolu Lisesi bahçesinde meydana geldi. Okulun güvenlik görevlisi yerde hareketsiz yatan birisini görünce durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri gencin yaşamını yitirdiğini belirledi. Ölen gencin, manav işçisi Birkan Yanmaz olduğu belirlendi. Polisin olay yerinde yaptığı araştırmada Birkan Yanmaz'ın çevresinde çok sayıda boş çakmak gazı tüpü olduğunu belirledi. Yanmaz’ın cesedi, otopsi için Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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