Çakmak gazı soluduğu iddia edilen liseli öldü

Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)- BARTIN'da, çakmak gazı soluduğu iddia edilen lise öğrencisi B.A. (16) yaşamını yitirdi.
Olay, dün gece saatlerinde Karaköy Mahallesi 23 Nisan Parkı'nda meydana geldi. Bir otomobilin içinde hareketsiz duran lise öğrencisi B.A.'yı gören çevre sakinleri, durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, B.A.'yı otomobilden çıkardı. B.A., 112 Acil ekibi tarafından Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesine alınan B.A. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
B.A.'nın içinde olduğu otomobilde yapılan incelemede 4 gaz tüpü bulundu. Ekipler, gaz tüplerini incelemek üzere polis merkezine götürdü.
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