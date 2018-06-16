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Çakmak gazı tüpünün patladığı balkonda yangın çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 16.06.2018 21:18 | Son Güncelleme

ESKİŞEHİR'de, apartman dairesinin balkonunda, eski eşyaların arasında bulunan çakmak gazı tüpünün patlaması sonucu yangın çıktı.

Eyüp KELEBEK/ESKİŞEHİR, (DHA) - ESKİŞEHİR'de, apartman dairesinin balkonunda, eski eşyaların arasında bulunan çakmak gazı tüpünün patlaması sonucu yangın çıktı. Alevler, itfaiye ekiplerince söndürülürken, balkonda mahsur kalarak, dumandan etkilenen Ümit Yıldız (73), hastaneye kaldırıldı.

Olay, Cumhuriyet Bulvarı Atatürk Lisesi yakınındaki 7 katlı apartmanın 1'inci katında meydana geldi. Mehmet- Müzeyyen Sarıoğlu çiftine ait evin balkonunda, eski eşyaların arasında bulunan çakmak gazı tüpü patladı. Sarıoğlu çiftinin evde olmadığı sırada meydana gelen patlamanın ardından yangın çıktı. Alevleri görenlerin ihbarı üzerine, olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede gelen Büyükşehir Belediyesi'nin itfaiye ekipleri, yangına müdahalede bulunurken, polisler de apartmanda oturanları dışarı çıkardı. Patlamanın meydana geldiği apartmanın bitişiğinde oturan Ümit Yıldız adlı kadın, evinin balkonunda mahsur kaldı. İtfaiye ekipleri, dumandan hafif etkilenen Yıldız'ı merdivenli araçla aşağı indirdi. Ümit Yıldız, sağlık görevlilerince ambulansla Eskişehir Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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