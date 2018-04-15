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Çakmakla arabayı yakan çocuk ağır yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 15.04.2018 19:17 | Son Güncelleme

Aydın’ın Söke ilçesinde çakmakla oynarken babasına ait park halindeki arabayı yakan ve kendisi de ağır yaralanan 3 yaşındaki çocuk ambulans helikopterle Aydın’dan İstanbul’a sevk edildi.Edinilen bilgiye göre olay, Çalışlı mahallesi Şahintepesi mevkiinde meydana geldi.

Çakmakla arabayı yakan çocuk ağır yaralandı

Aydın’ın Söke ilçesinde çakmakla oynarken babasına ait park halindeki arabayı yakan ve kendisi de ağır yaralanan 3 yaşındaki çocuk ambulans helikopterle Aydın’dan İstanbul’a sevk edildi.
Edinilen bilgiye göre olay, Çalışlı mahallesi Şahintepesi mevkiinde meydana geldi. Halil G. isimli 3 yaşındaki çocuk, babası İsmail G’ye ait 09 SJ 960 plakalı otomobilin içerisinde çakmakla oynarken yangın çıktı. Bu sırada aracın içerisinde bulunan çocuk alevler arasında kaldı. Baba İsmail G. arabanın kilitli olan kapılarını açarak çocuğunu dışarı çıkarttı. Ağır yaralanan Halil G. Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi’ne kaldırıldıktan sonra Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildi. Vücudunun yüzde 35’inde 2. derece yanıklar oluştuğu tespit edilen H.G.’nin tedavisi için yanık merkezine nakledilmesine karar verildi. Aydın Sağlık Müdürlüğü yetkililerinin girişimleriyle Sağlık Bakanlığı tarafından tahsis edilen helikopter ambulans ile H.G. İstanbul Kartal Eğitim Araştırma Hastanesi Yanık Merkezi’ne nakledildi.

Çakmakla arabayı yakan çocuk ağır yaralandı

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