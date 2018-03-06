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Çakmakla oynayan çocuk evi yaktı

YAŞAM HABERLERİ  | 06.03.2018 19:28 | Son Güncelleme

Tokat’ta 4 yaşlarındaki bir çocuğun çakmakla oynarken perdeyi tutuşturması sonucu ahşap ev alevlere teslim oldu.Edinilen bilgiye göre, Soğuk Pınar Mahallesi Behzat 33.

Tokat’ta 4 yaşlarındaki bir çocuğun çakmakla oynarken perdeyi tutuşturması sonucu ahşap ev alevlere teslim oldu.
Edinilen bilgiye göre, Soğuk Pınar Mahallesi Behzat 33. Sokak’ta Sinan Ç’ye ait iki katlı ahşap evde perdenin alev alması sonucu yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevlerden ev sahibi ve çocukları canlarını zor kurtardı. İkinci katta pencereden dışarı yükselen alevlere Tokat Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti. Yaklaşık yarım saat süren çalışma sonucunda alevler kontrol altına alınarak yangın söndürüldü.
Mahalle halkını korkutan yangını ev sahiplerinden Pakize Ç. (60) yaşlı gözlerle izledi. Yangının torunu E.Ç. (4) çakma oynarken çıktığını ifade eden Pakize Ç. "Ben olmasaydım çocukta yanardı. Perdeyi tutuşturmuş" dedi. Mahalle Muhtarı Rasim Yılmaz da, çocuğun çakmakla oynarken yangın çıkarmış olduğunu ifade ederek, "Mahalle sakinleri olarak sokağa itfaiye araçlarının girmesini engelleyen bir evin yıkılmasını ve elektrik hatlarının olası yangın olaylarına karşı yer altına alınmasını istiyoruz" diye konuştu.

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