Çakmakla oynayan çocuklar evi kül etti

Adana’nın Aladağ ilçesinde, mutfakta çakmakla oynayan çocukların neden olduğu yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, Dölekli Mahallesi’nde Meryem Demircioğlu’na ait tek katlı evin mutfağında çakmakla oynayan çocuklar yangın çıkardı. Alevler, kısa sürede tüm evi kapladı. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Çıkan yangında ev kullanılamaz hale gelirken, yaralanan olmadı.