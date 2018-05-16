Çal'da kaybolan yaşlı kadın için AFAD harekete geçti (2)

ÖLÜ BULUNDU

Denizli'nin Çal ilçesinde, kayıp olarak aranan Fatma Gülmesi, arama-kurtarma ekibi tarafından İsmailler Mahallesi'ndeki evinin arkasındaki yıkık bir binanın bahçesinde ölü bulundu. Kalp krizinden öldüğü sanılan Gülmesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne Adli Tıp morguna gönderildi.

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