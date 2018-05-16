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Çal'da kaybolan yaşlı kadın için AFAD harekete geçti

YAŞAM HABERLERİ  | 16.05.2018 13:18 | Son Güncelleme

DENİZLİ'nin Çal ilçesinde, 2 gün önce ortadan kaybolan Fatma Gülmesi (90) için İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri tarafından arama, kurtarma çalışması başlatıldı.

Çal'da kaybolan yaşlı kadın için AFAD harekete geçti

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'nin Çal ilçesinde, 2 gün önce ortadan kaybolan Fatma Gülmesi (90) için İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri tarafından arama, kurtarma çalışması başlatıldı.
Çal'da yalnız yaşayan Fatma Gülmesi, geçen 14 Mayıs'ta ortadan kayboldu. Yakınları merak edip, gidebileceği yerlere bakmalarına rağmen kendisine ulaşamayınca, durumu polise ve jandarmaya bildirdi. Güvenlik güçlerinin de ilçe merkezindeki çabalarının sonuç vermemesi üzerine, Denizli İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerinden yardım istenerek, ilçenin çevresindeki ormanlık alanlarda bugün sabah saatlerinde arama-kurtarma çalışması başlatıldı.

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Çal'da kaybolan yaşlı kadın için AFAD harekete geçtiÇal'da kaybolan yaşlı kadın için AFAD harekete geçti

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