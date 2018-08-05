Çaldığı 25 bin liralık kalıbı, hurdacıya 3 bin liraya sattı

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- KAHRAMANMARAŞ'ta girdiği fabrikadan 200 kilo ağırlığındaki tencere kalıplarını çaldığı iddia edilen Murat A. (30) polis tarafından yakalandı. Mahkemece tutuklanan şüphelinin piyasa değeri 25 bin lira olan kalıpları hurdacıya 3 bin liraya sattığı ortaya çıktı.

Olay, dün saat 18.30 sıralarında merkez Dulkadiroğlu ilçesi Karacasu Mahallesi'ndeki bir fabrikanın çelik tencere imalathanesinde meydana geldi.İş yerinin havalandırması için açılan kapının asma kilidini kırarak fabrikaya giren 2 kişi toplam ağırlığı 200 kilo olan, 25 bin lira değerindeki pirinç tencere kalıplarını çaldı. İhbar üzerine olay yerine gelen Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, iş yeri güvenlik kameralarını inceledi. Güvenlik kameralarınca da kaydedilen olayla ilgili yapılan çalışmalar sonunda kalıpların Murat A.'nın arkadaşıyla birlikte çalıp Samet B.'nin kullandığı otomobille olay yerinden kaçtıkları, çaldıkları 25 bin lira değerindeki kalıpları da hurdacıya 3 bin liraya sattıkları belirlendi.

Çeşitli suçlardan sabıkalı Murat A. ve Samet B. polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Murat A. tutuklanırken, Samet B. adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Diğer şüphelinin yakalanması için de çalışmanın devam ettiği belirtildi.

Çalıntı eşyayı aldığı öne sürülen hurdacı hakkında da işlem yapılırken, tencere kalıpları sahibine teslim edildi.

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