HABER

Çaldığı 25 bin liralık kalıbı, hurdacıya 3 bin liraya sattı

YAŞAM HABERLERİ  | 05.08.2018 21:22 | Son Güncelleme

KAHRAMANMARAŞ'ta girdiği fabrikadan 200 kilo ağırlığındaki tencere kalıplarını çaldığı iddia edilen Murat A.

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- KAHRAMANMARAŞ'ta girdiği fabrikadan 200 kilo ağırlığındaki tencere kalıplarını çaldığı iddia edilen Murat A. (30) polis tarafından yakalandı. Mahkemece tutuklanan şüphelinin piyasa değeri 25 bin lira olan kalıpları hurdacıya 3 bin liraya sattığı ortaya çıktı. Olay, dün saat 18.30 sıralarında merkez Dulkadiroğlu ilçesi Karacasu Mahallesi'ndeki bir fabrikanın çelik tencere imalathanesinde meydana geldi.İş yerinin havalandırması için açılan kapının asma kilidini kırarak fabrikaya giren 2 kişi toplam ağırlığı 200 kilo olan, 25 bin lira değerindeki pirinç tencere kalıplarını çaldı. İhbar üzerine olay yerine gelen Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, iş yeri güvenlik kameralarını inceledi. Güvenlik kameralarınca da kaydedilen olayla ilgili yapılan çalışmalar sonunda kalıpların Murat A.'nın arkadaşıyla birlikte çalıp Samet B.'nin kullandığı otomobille olay yerinden kaçtıkları, çaldıkları 25 bin lira değerindeki kalıpları da hurdacıya 3 bin liraya sattıkları belirlendi. Çeşitli suçlardan sabıkalı Murat A. ve Samet B. polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Murat A. tutuklanırken, Samet B. adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Diğer şüphelinin yakalanması için de çalışmanın devam ettiği belirtildi. Çalıntı eşyayı aldığı öne sürülen hurdacı hakkında da işlem yapılırken, tencere kalıpları sahibine teslim edildi.

PARTNERSenden başka kim yarı çıplak mutfağa girer ki!Senden başka kim yarı çıplak mutfağa girer ki!
Özel güvenlik görevlisi, eski patronunu öldürüp intihar ettiÖzel güvenlik görevlisi, eski patronunu öldürüp intihar etti
Adıyaman'da piknik dönüşü kaza: 8 yaralıAdıyaman'da piknik dönüşü kaza: 8 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretinde dikkat çeken önlem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretinde dikkat çeken önlem

ABD'nin 'İran ambargosu' başlıyor

ABD'nin 'İran ambargosu' başlıyor

Dünya devi bombayı patlattı

Dünya devi bombayı patlattı

Çöp aracının içine düştü! Yağmur Ünal ile Irmak Ünal'ın tatsız gecesi...

Çöp aracının içine düştü! Yağmur Ünal ile Irmak Ünal'ın tatsız gecesi...

Rasim Ozan Kütahyalı skandalın ardından ilk kez ortaya çıktı! Eşi Nagehan Alçı ile birlikte...

Rasim Ozan Kütahyalı skandalın ardından ilk kez ortaya çıktı! Eşi Nagehan Alçı ile birlikte...

Tayland'da teknoloji mağazasında cinsel içerikli film izledi! Yakalanınca bunu yaptı

Tayland'da teknoloji mağazasında cinsel içerikli film izledi! Yakalanınca bunu yaptı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Eskişehir’in Tepebaşı ilçesinde bağ evinde dehşet!

Eskişehir’in Tepebaşı ilçesinde bağ evinde dehşet!

Sivas’ta yalnız yaşayan Basri Bayram duş almak için camiye girdi! Sonrası korkunç

Sivas’ta yalnız yaşayan Basri Bayram duş almak için camiye girdi! Sonrası korkunç

19 kiloluk obez kedi 'Taci' üzerinden hayvanseverlere önemli uyarı

19 kiloluk obez kedi 'Taci' üzerinden hayvanseverlere önemli uyarı

İstanbul Şile'de kaybolan 11 yaşındaki Berrak'tan acı haber geldi

İstanbul Şile'de kaybolan 11 yaşındaki Berrak'tan acı haber geldi

Türkiye'de bir tane vardı, çalındı! Doktor hırsızlara seslendi: Pazartesi iki hastam var...

Türkiye'de bir tane vardı, çalındı! Doktor hırsızlara seslendi: Pazartesi iki hastam var...

Kelebekler Vadisi'nde ölümle oyun! Turistler 'Kadın nerede ölmüş' deyip fotoğraf çektiriyorlar

Kelebekler Vadisi'nde ölümle oyun! Turistler 'Kadın nerede ölmüş' deyip fotoğraf çektiriyorlar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.