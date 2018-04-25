Çaldığı 29 cep telefonu, 2 tablet ve parayla yakalandı

Burdur’da penceresini zorlayarak girdiği iş yerinden 29 adet cep telefonu 2 adet tablet ve nakit para çalan hırsız, aynı gün içinde çaldığı malzemelerle birlikte polis tarafından yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Burdur kent merkezindeki Konak Mahallesi’nde faaliyet gösteren bir iş yerinden bugün saat 03.15 sıralarında 29 adet cep telefonu, 2 adet tablet ve 236 TL nakit paranın çalındığı bilgisini alan emniyet güçleri harekete geçti.
Burdur Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı polisler tarafından yapılan çalışmada tespit edilen Celal A. operasyonla yakalandı. Celal A.’nın, iş yerinin arka tarafında bulunan pencereyi zorlayarak açıp içeriye girdiği ve malzemeleri çalarak olay yerinden uzaklaştığı belirlendi.
Çalınan malzemeler eksiksiz olarak ele geçirilerek sahibine teslim edildi. Çaldığı malzemelerle birlikte gözaltına alınan Celal A.’nın Burdur Adliyesine sevk edileceği öğrenildi.
Edirne'de akılalmaz olay! Koşarak Yunanistan'a geçen Adanalı: Dövüp geri gönderdiler
Son dakika! Bölünecek üniversite sayısı 13'e çıktı!
AK Partili eski vekil: Tiksiniyorum
Erdoğan ve Aliyev'den ortak açıklama
Reuters duyurdu! Suriye'de Rus paralı askerler görüntülendi
İstanbul'daki lüks sitede korkunç olay!
Rusya açıkladı: Türkiye’ye sevk edilecek S-400’lerin üretimi başladı
IŞİD, porno oyuncusunu tehdit etti! Evinin görüntüsünü yayınladı
Seks tarikatından son anda kaçmışlar
WhatsApp'tan ‘ses' getiren yenilik: Yanlış mesaja son
Okuyucu Yorumları 0 yorum