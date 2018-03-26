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Çaldığı çikolatayı yerken yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 26.03.2018 07:31 | Son Güncelleme

Konya’da bir marketin camını kırarak içeriye giren ve sigara ile para bulmayınca çikolata çalan iki şüpheliden biri dakikalar içerisinde polis ekipleri tarafından çaldığı çikolatayı yerken yakalandı.Olay, saat 04.15 sıralarında merkez Karatay ilçesi Kalenderhane Mahallesi Ankara Caddesi üzerinde bulunan bir markette meydana geldi.

Çaldığı çikolatayı yerken yakalandı

Konya’da bir marketin camını kırarak içeriye giren ve sigara ile para bulmayınca çikolata çalan iki şüpheliden biri dakikalar içerisinde polis ekipleri tarafından çaldığı çikolatayı yerken yakalandı.
Olay, saat 04.15 sıralarında merkez Karatay ilçesi Kalenderhane Mahallesi Ankara Caddesi üzerinde bulunan bir markette meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, marketin korkuluk demirlerini ve camını kırıp içeriye giren 2 şüpheli işyerinde sigara ve paraları bulamadı. Bunun üzerine iki hırsızlık şüphelisi bakkaldan 3 adet çikolata çalarak kaçtı. İşyeri sahibinin müşterilerinden biri durumu fark etmesi üzerine polisi arayarak durumu bildirdi. İhbar üzerine Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Polis ekipleri sokak üzerinde araştırma yaptığı sırada kaçan şüphelilerden Nedim K. (21)’yı iş yerinin iki sokak ilerisinde bulunan Ömer Ruşen Sokak üzerinde çaldığı çikolatayı yerken yakaladı.
Öte yandan iş yeri sahibine ulaşamayan polis ekipleri iş yeri içerisinde dükkan sahibine ait iletişim numarası aradı. Polis kimliği henüz belirlenemeyen diğer şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. İfadesi alınmak üzere emniyete götürülen şüpheli Nedim K.’nın girdikleri iş yerinde sigara ve para bulamadıkları için 3 adet çikolata alıp çıktıklarını söylediği öğrenildi.

Çaldığı çikolatayı yerken yakalandı

Çaldığı çikolatayı yerken yakalandı

Çaldığı çikolatayı yerken yakalandı

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