Çaldığı eşyaları kamyonete yükledi, kaçarken yakalandı

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde 6 evden çaldığı eşyaları kamyonete yükleyerek kaçan şahıs, jandarma ekiplerince kıskıvrak yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Akyazı ilçesine bağlı Keremali yaylasında bulunan 6 ayrı evden hırsızlık yapan ve çaldığı eşyaları kamyonete yükleyerek olay yerinden kaçmaya çalışan O.S. isimli şahıs jandarmaya gelen bir ihbar neticesinde çaldığı eşyalarla birlikte kıskıvrak yakalandı. Şahsın ayrıca bina içinden hırsızlık, konut dokunulmazlığını ihlal, ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma ve bulundurma gibi suçlardan da arandığı tespit edildi.

Zanlının dikkat çekmemek için hırsızlık malları taşımak için kullandığı aracın arkasına 15 Temmuz kahramanı şehit Ömer Halisdemir’in fotoğrafı ile Türk bayrağının fotoğrafını yapıştırdığı dikkatlerden kaçmadı. Adli işlemleri tamamlanan şahıs tutuklanarak Ferizli kapalı Cezaevine gönderildi.