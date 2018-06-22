Çaldığı kamyonet hararet yapınca yakalandı

Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli),(DHA) - İSTANBUL Ümraniye'den çaldığı kamyonete, babasına ait kamyonetin plakalarını takıp yola çıkan O.C. (19), araç Kocaeli'nin Körfez ilçesinde hararet yaparak durunca yakalandı.
TEM Otoyolu Körfez gişeleri mevkiinde, önceki gün, arıza yapan kamyonetin yanına gelen trafik ekibi, sürücü ile görüştü. Polis, hararet yapan kamyonetin sürücüsünden ehliyetini ve aracın ruhsatını istedi. Sürücünün ehliyetinin olmadığını belirleyen polis, aracın üzerinde bulunan 31 D 7211 plakasının ise başka bir araca kayıtlı olduğunu tespit etti. Gözaltına alınan O.C.'nin kamyoneti İstanbul Ümraniye'den çaldığı, araca babasına ait kamyonetin plakalarını taktığını ve aracın yolda hararet yapması üzerine durduğu belirlendi. Çeşitli suçlardan suç kaydı bulunan O.C. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
FOTOĞRAFLI
Leyla Aydemir yaşıyor mu? Ürküten iddia
Times: Erdoğan seçim umutlarını patates fiyatının frenlenmesine bağlıyor
FT: Erdoğan bu kadar zayıf nadiren görüldü
Tescilli güzel evinde ölü bulundu!
Sahte profesör skandalında yeni gelişme! Ölümler araştırılıyor
Bodrum'da Hacer Tülü'nün de öldüğü saldırı intikam cinayeti mi?
Sosyal medya hesabındaki notu okuyan herkes evine koştu
Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında yeni sistemin detaylarını açıkladı
MSÜ tercih sonuçları açıklandı! 2018 MSÜ tercih sonucu öğrenme
Meral Akşener’den Erdoğan’a: Damadınız AA’ya ‘yüzde 52 göster’ dedi mi?
'Türkiye'nin Maldivleri' 500 bin turist bekliyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum