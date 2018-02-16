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Çaldığı kamyonetin kasasını hurdacıya satan hırsız yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 16.02.2018 12:01 | Son Güncelleme

Kocaeli’nin Derince ilçesinde çaldığı kamyonetin kasasını hurdacıya satan sahış yakalandı.Edinilen bilgilere göre Kocaeli’nin Derince ilçesi İbni Sina Mahallesi’nde 12 Şubat Pazartesi günü Adem Taşçıoğlu’na ait evden nakliyat kamyonu çalındı.

Kocaeli’nin Derince ilçesinde çaldığı kamyonetin kasasını hurdacıya satan sahış yakalandı.
Edinilen bilgilere göre Kocaeli’nin Derince ilçesi İbni Sina Mahallesi’nde 12 Şubat Pazartesi günü Adem Taşçıoğlu’na ait evden nakliyat kamyonu çalındı. Taşçıoğlu’nun durumu ekiplere bildirmesi üzerine Kocaeli İl Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro ekiplerinde incelemeler başladı. Yapılan incelemelerde ekipler kamyonetin en son İzmit ilçesi Yenidoğan Mahallesi’nde görüldüğünü tespit etti.
Başlatılan çalışmalar sonucu kamyonete ait kasar bir hurdacıda bulundu. Kasayı bin lira karşılığı satın aldığı öğrenilen hurdalığın sahibi M.K. (33) gözaltına alındı. M.K.’ye yapılan sorgulamada, kasayı 22 yaşındaki M.G. ve onunla birlikte hurdalığa gelen 20 yaşındaki M.K.’den aldığı kaydedildi.
Yapılan teknik ve fiziki takipler sonucunda şahıslar İzmit ilçesi Kuruçeşme mevkiinde yakalandı. Hurdacı M.K. çalıntı mal satın almaktan işlem yapılarak serbest bırakıldı. M.G.’nin yanında hurdacıya satış yapamya giden M.K. çalıntı mal satmaktan işlem görerek serbest bırakıldı. Aracı çalan ve kasasını sattıktan sonra Düzce Gümüşova’ya götürüp terk eden M.G. ise adliyeye sevk edildi.

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