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Çaldığı lüks otomobille yakıtı bitene kadar gezmiş

YAŞAM HABERLERİ  | 19.06.2018 09:13 | Son Güncelleme

ADANA'da çaldığı lüks otomobil ile gün boyu gezip yakalanan uyuşturucu bağımlısı olduğu belirtilen Derman D.'nın (21) aracı yakıtı bitince bıraktığı ortaya çıktı.

Çaldığı lüks otomobille yakıtı bitene kadar gezmiş

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA'da çaldığı lüks otomobil ile gün boyu gezip yakalanan uyuşturucu bağımlısı olduğu belirtilen Derman D.'nın (21) aracı yakıtı bitince bıraktığı ortaya çıktı.
Olay, Yüreğir ilçesi Serinevler Mahallesi'nde meydana geldi. Ankara'dan akrabalarının düğününe gelen Yaşar Kan (55), otomobilden indikten sonra kontak anahtarını cebinden düşürdü. Bir süre sonra sokakta yürüyen Derman D., anahtarı bulup otomobili çalıp kaçtı. Aracının yerinde olmadığını fark eden Kan, polisi arayıp ihbarda bulundu. Olay yerine gelen Oto Hırsızlığı Büro Amirliği polisleri, aracın plakasını tüm ekiplere bildirdi. Ayrıca polis, Plaka Takip Sistemi (PTS) görüntülerinden otomobilin gittiği güzergahları araştırmaya başladı. Daha sonra şüphelinin görüntüleri, Yüreğir ilçesindeki güvenlik kameralarına yansıdı. Zanlının fotoğrafını alan ekipler, olayın gerçekleştiği mahalleye gidip, hırsızı yakalamak için harekete geçti. Çevredeki vatandaşlara fotoğrafı gösterilen şüphelinin Derman D., olduğu saptadı.
'ATASÖZÜNÜ YAŞADIM'
Ekipler Derman D,'yi kısa sürede yakaladı. Gözaltına alınan zanlı, otomobil ile gün boyu gezdiğini, araba kullanmayı çok sevdiğini yakıtı bitincede çaldığı yere yakın bir noktaya bıraktığını söyledi. Otomobili bulan ekipler ise, araç sahibine haber verdi. Aracının bu kadar kısa sürede bulunduğuna çok sevindiğini söyleyen Kan, "Bir akrabamızın düğününe geldik. Maalesef aracımız çalındı, düğün bize zehir oldu. Bir atasözü var 'Allah sevdiği kuluna önce eşeğini kaybettirir, sonra da buldururmuş' bu sözü yaşadık. Emeği geçen polislere çok teşekkür ederim. Şimdi çifte düğün yapacağız. Otomobilimde yarım depo da yakıtım vardı. Hırsız hepsini bitirene kadar gezmiş" dedi.
Daha sonra Kan, anahtarını polislerin elinden alarak Ankara'ya döndü.

FOTOĞRAFLI

Çaldığı lüks otomobille yakıtı bitene kadar gezmişÇaldığı lüks otomobille yakıtı bitene kadar gezmişÇaldığı lüks otomobille yakıtı bitene kadar gezmişÇaldığı lüks otomobille yakıtı bitene kadar gezmiş

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