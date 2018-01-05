HABER

Çaldığı malzemeleri internette satarken yakalandı

YAŞAM HABERLERİ | 05.01.2018 17:39 | Son Güncelleme 11 saat önce

BURSA, (DHA)- BURSA'da Murat N. (23), park halindeki bir otomobilin camını kırarak çaldığı asansör kumanda malzemelerini internette satmak isterken yakalandı.

İddiaya göre, gece saatlerinde merkez Yıldırım ilçesi 152 Evler Mahallesi Deveciler Sokak'ta park halindeki 16 AL 039 plakalı otomobilin camını kıran Murat N., aracın koltuğunda bulunan asansör anakartı ile bir el terminali ve buna ait kabloyu çaldı. Murat N. daha sonra piyasa değeri 5 bin lira olan çalıntı malzemelerin fotoğraflarını, internetteki sosyal paylaşım sitesinde yayınlayarak satmak istedi. İhbar üzerine Murat N. ile irtibat sağlayıp müşteri gibi pazarlık yapan Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, belirledikleri buluşma noktasına gelen şüpheliyi çalıntı malzemelerle birlikte yakaladı. Şüpheli, emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

FOTOĞRAFLI

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Nuh Tufanı hakkında öyle bir iddia ortaya attı ki... TRT'yi izleyenler şoke oldu

Nuh Tufanı hakkında öyle bir iddia ortaya attı ki... TRT'yi izleyenler şoke oldu

Cenk Tosun resmen Everton'da

Cenk Tosun resmen Everton'da

Çiftlik Bank reklamlarına durdurma

Çiftlik Bank reklamlarına durdurma

Cinayeti itiraf etti! Mahkeme serbest bıraktı

Cinayeti itiraf etti! Mahkeme serbest bıraktı

Neymar fena yakalandı!

Neymar fena yakalandı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan canlı yayında AB'ye rest!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan canlı yayında AB'ye rest!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Adana'da elektrikler kesildi halk sokağı kapattı

Adana'da elektrikler kesildi halk sokağı kapattı

Aydın'da 'horoz dövüşü'ne suçüstü

Aydın'da 'horoz dövüşü'ne suçüstü

İstanbul'da seri tecavüzcü dehşeti: İtiraf etti, tutuklandı

İstanbul'da seri tecavüzcü dehşeti: İtiraf etti, tutuklandı

Böyle kimlik görülmedi! Karabüklü Rahmiye teyze 00.00 doğumlu

Böyle kimlik görülmedi! Karabüklü Rahmiye teyze 00.00 doğumlu

Misafirliğe giden anneye 'modern hırsız' şoku

Misafirliğe giden anneye 'modern hırsız' şoku

Acılı anne ilk kez konuştu! Yürek yakan sözler

Acılı anne ilk kez konuştu! Yürek yakan sözler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.