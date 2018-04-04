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Çaldığı motosikletle kaza yapan genç hayatını kaybetti

YAŞAM HABERLERİ  | 04.04.2018 13:20 | Son Güncelleme

Sakarya’nın Ferizli ilçesinde iddiaya göre çaldığı motosikletle kaza yapan 20 yaşındaki genç kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Sakarya’nın Ferizli ilçesinde iddiaya göre çaldığı motosikletle kaza yapan 20 yaşındaki genç kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Gencin 8 ayrı suçtan da kaydının bulunduğu öğrenildi.
Kaza, sabah saatlerinde Ferizli ilçesi Sinanoğlu mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, Karasu ilçesinde Aziz Yalım (20), bir evin önünde park halinde bulunan 54 PK 940 plakalı motosikleti çaldı. Çaldığı motosikletle Adapazarı istikametine gitmekten olan Aziz Yalım’a Ferizli ilçesi Sinanoğlu mevkiinde M.A. idaresindeki 54 TF 402 plakalı hafif ticari araç çarptı. Çarpışmanın etkisiyle motosikletin paramparça olduğu kazada, hafif ticari araç ise yol kenarındaki tarlaya uçtu. Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri geldi. Kazada ağır yaralanan Aziz Yalım ilk müdahalesinin ardından Ferizli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yalım, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Araç sürücüsü M.A.’nın yara almadığı kazada hayatını kaybeden gencin 8 ayrı suçtan kaydının da olduğu öğrenildi. Çalınan motosikletin sahibi, motosikletinin çalındığını ve ölümlü kazaya karıştığını jandarmanın kendisine bilgi vermesiyle öğrendi. Konuyla ilgili inceleme başlatıldı.

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