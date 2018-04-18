Çaldığı otobüsün içinde uyurken yakalandı

Bursa’nın merkez Osmangazi ilçesinde yaşayan ve zihinsel engelli olduğu ileri sürülen şahıs, Eskişehir’de çaldığı otobüsün içerisinde uyurken yakalandı.

Bursa’nın merkez Osmangazi ilçesinde geçen günlerde servis otobüsü, bisiklet ve otomobil çalan Tayfun S. (19), bu kez Eskişehir’de ekiplere takıldı. Dün gece saatlerinde Eskişehir kent merkezinde bulunan bir otoparktan servis otobüsü çalan Tayfun S., Sivrihisar’a doğru yola koyuldu. Kimsenin fark etmediği olayda şahıs, ilçeye 20 kilometre kala boş bir araziye park etti. Otobüsün durumundan şüphelenen ve çalınmış olabileceği ihtimali üzerinde duran jandarma ekipleri Tayfun S.’yi araç içerisinde uyurken yakaladı. Otobüs, hasarsız olarak sahibine teslim edilirken, zihinsel engelli olduğu iddia edilen şahıs ifadesinin ardından savcılığa sevk edildi.

Öte yandan, Tayfun S.’nin yaklaşık 15 gün önce de sahibinin kontak anahtarını üzerinde bıraktığı özel halk otobüsünü kaçırıp gezdikten sonra yine içerisinde uyurken yakalandığı öğrenildi.