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Çaldığı paralar çorabından çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 23.03.2018 15:05 | Son Güncelleme

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, kapkaç yöntemiyle bir kadının çantasını çalan A.Ö.

Çaldığı paralar çorabından çıktı

Nabi YAZICI/KÖRFEZ (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, kapkaç yöntemiyle bir kadının çantasını çalan A.Ö. (24), polisin kovalamacasıyla yakalandı. A.Ö.'nün çorabının arasına sıkıştırdığı, hırsızlık ve gasptan elde ettiği tahmin edilen 500 lira ele geçirildi.
Olay, dün, Mimar Sinan Mahallesi İnkılap Sokak'ta meydana geldi. S.K. (40) adlı kadının yanına yaklaşan A.Ö., el çantasını kaparak kaçtı. Olayın şokunu atlatan S.K., polisi aradı. Gelen polis ekipleri, S.K.'nın verdiği eşkal doğrultusunda çevrede arama başlattı. Polis, üzerinde eşofman olan kişiyi araştırırken, bir apartmandan çıkan A.Ö.'yü gördü. Polisi görünce kaçmaya çalışan A.Ö., kovalamacayla yakalandı. Üzerine aranan A.Ö.'nün çorabının arasına sıkıştırdığı, hırsızlık ve gasptan elde ettiği tahmin edilen 500 TL ele geçirildi.
S.K.'nın teşhisi üzenine gözaltına alınan A.Ö. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Çaldığı paralar çorabından çıktı

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