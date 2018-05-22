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Çaldığı parayla eğlenirken yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 22.05.2018 17:20 | Son Güncelleme

ANTALYA'da yankesicilik yöntemiyle anahtarını aldığı kasadan 3 bin lira çalan H.A., eğlenirken yakalandı.

Çaldığı parayla eğlenirken yakalandı

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da yankesicilik yöntemiyle anahtarını aldığı kasadan 3 bin lira çalan H.A., eğlenirken yakalandı.
Hırsızlık olayı 15 Mayıs günü, Kepez ilçesi Sütçüler Mahallesi'nde bulunan hurdacı dükkânında meydana geldi. Yankesicilik yöntemiyle iş yeri sahibi D.M.'nin cebinden kasanın anahtarını alan H.A., kapalıyken girdiği iş yerinde kasadaki 3 bin lirayı çaldı. H.A'nın iş yerine girip çıkması, güvenlik kameralarına yansıdı. Paranın çalınmasının ardından polise giden D.M., şikâyetçi oldu. İhbarın ardından harekete geçen Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerinden, hırsızlık olayını H.A'nın gerçekleştirdiğini belirledi. Çaldığı paralarla eğlenirken yakalanan H.A., çıkartıldığı adli makamlarca tutuklandı.

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