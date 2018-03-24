HABER

Çaldığı sigara makinesi ile dolmuşa binerken görüntülenen hırsız yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 24.03.2018 10:01 | Son Güncelleme

ADANA'da barlara girerek televizyon, sigara makinesi ve para çalan İbrahim Kaya (26), güvenlik kameralarından saptanarak yakalandı.

Çaldığı sigara makinesi ile dolmuşa binerken görüntülenen hırsız yakalandı

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA'da barlara girerek televizyon, sigara makinesi ve para çalan İbrahim Kaya (26), güvenlik kameralarından saptanarak yakalandı.
​Çukurova ilçesinde İbrahim Kaya, Turgut Özal Bulvarı üzerindeki kafe ve barlara girip buralardaki para, televizyon ve sigara makinelerini çaldı. Soyulduklarını fark eden işyeri sahipleri polise haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, işyerlerinin ve soygundan sonra kaçış güzergahlarındaki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Ekipler, hırsızın çaldığı sigara makinesiyle bindiği dolmuşun plakasını tespit etti. Kimliği saptanan ve aynı suçtan çok sayıda kaydı bulunan İbrahim Kaya, düzenlenen operasyonla evinde yakalandı.
Emniyete götürülen Kaya, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece ev hapsine çarptırıldı.

FOTOĞRAFLI

Çaldığı sigara makinesi ile dolmuşa binerken görüntülenen hırsız yakalandıÇaldığı sigara makinesi ile dolmuşa binerken görüntülenen hırsız yakalandıÇaldığı sigara makinesi ile dolmuşa binerken görüntülenen hırsız yakalandıÇaldığı sigara makinesi ile dolmuşa binerken görüntülenen hırsız yakalandı

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Otoparkta büyük skandal! İnternette hızla yayılıyor...

Otoparkta büyük skandal! İnternette hızla yayılıyor...

Beyaz Show'da Birce Akalay'ın kaşları olay oldu! 'Onlar benim bıyıklarım'

Beyaz Show'da Birce Akalay'ın kaşları olay oldu! 'Onlar benim bıyıklarım'

Ankara - Aksaray yolunda kaza: Ölüler ve yaralılar var

Ankara - Aksaray yolunda kaza: Ölüler ve yaralılar var

Abdullah Gül, Cumhurbaşkanlığı adaylığı için ilk kez sinyal verdi

Abdullah Gül, Cumhurbaşkanlığı adaylığı için ilk kez sinyal verdi

Survivor'daki Adem Turabi kavgası hakkında bomba iddia!

Survivor'daki Adem Turabi kavgası hakkında bomba iddia!

Küçük çocuğa içki içirip fotoğrafını paylaştılar

Küçük çocuğa içki içirip fotoğrafını paylaştılar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Giresun’da 4 farklı yerde çıkan orman yangınları kontrol altına alındı

Giresun’da 4 farklı yerde çıkan orman yangınları kontrol altına alındı

5 yıllık yasak aşkıyla evlenebilmek için FETÖ tuzağıyla boşanan eşini şikayet etti

5 yıllık yasak aşkıyla evlenebilmek için FETÖ tuzağıyla boşanan eşini şikayet etti

Korkunç olay! Küçük çocuk kazara ablasını öldürdü

Korkunç olay! Küçük çocuk kazara ablasını öldürdü

Alkışlar Asiye nineye! 100 yaşından sonra bunu yapacak!

Alkışlar Asiye nineye! 100 yaşından sonra bunu yapacak!

Yaşaması 100 bin TL’ye bağlı

Yaşaması 100 bin TL’ye bağlı

Günün en komik haberi! Hurdacı resmi evrakları çöp zannedince...

Günün en komik haberi! Hurdacı resmi evrakları çöp zannedince...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.