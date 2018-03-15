Çaldıkları antikalarla kaldıkları evde yakalandılar

Denizli’de girdikleri iş yerinden antika eşya çalan 2 hırsız kaldıkları apart dairede polis tarafından yakalandı.

Yunus Emre Mahallesinde bir işyerinden antika değeri olan eşyaların çalınması olayı üzerine çalışma başlatan polis, olayı gerçekleştiren şahısların A.E., ve F.V., isimli şahıslar olduğunu tespit etti.

Şüphelilerin kaldıkları apartı tespit eden ekipler zanlıları kıskıvrak yakaladı. Şüphelileri gözaltına alan ekipler ardından apartta yaptıkları aramada çalınan antika değeri olan malzemeler ele geçirdi. Antikalar sahibine teslim edilirken, şahısların ise adliyeye sevk edildikleri öğrenildi.