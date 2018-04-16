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Çaldıkları aracı ateşe verdiler

YAŞAM HABERLERİ  | 16.04.2018 14:47 | Son Güncelleme

Bursa’da, oto hırsızları, çaldıkları aracı ateşe vererek kaçtı.Olay, Osmangazi’ye bağlı Yunuseli Mahallesi’nde meydana geldi.

Çaldıkları aracı ateşe verdiler

Bursa’da, oto hırsızları, çaldıkları aracı ateşe vererek kaçtı.
Olay, Osmangazi’ye bağlı Yunuseli Mahallesi’nde meydana geldi. 27 yaşındaki M.C.’nın 2 Nisan Pazartesi gecesi evinin önüne park ettiği 16 ZG 414 plakalı aracı saat 00.30 sularında çalındı. Sabah işe gitmek için evden çıkan M.C., aracını yerinde göremeyince karakola müracaat etti. Çalınan araç aramalara rağmen bulunamadı. Bu arada sosyal medya aracılığıyla da arabasını aramaya devam eden M.C.’ya üzücü haber 10 gün sonra bir vatandaştan geldi. Hemen olay yerine giden M.C., aracını yanmış şekilde Nilüfer’e bağlı Ürünlü Mahallesi’nde buldu. Emniyet güçleri olayın faillerini arıyor.

Çaldıkları aracı ateşe verdiler

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