Çaldıkları araçla yeni evli çiftin ölümüne neden olan zanlılar yakalandı

Avustralya’da çalıntı bir araçla yaptıkları kazada yeni evli çiftin ölümüne neden olan zanlılar yakalandı.

Avustralya’nın Melbourne şehrinde yeni evli çift, çalıntı aracın araçlarına çarpması sonucu hayatını kaybetti. Hafta sonu yaşanan olayda, kırmızı ışıkta bekleyen bir araca, bir başka araç hızla çarptı. Çarpmanın etkisiyle yeni evlendikleri belirtilen çift hayatını kaybetti. Olayın ardından kaçan 19 yaşındaki Eric Victorsen ve 15 yaşındaki kız arkadaşı, güvenlik kamera kayıtlarından tespit edilerek yakalandı.

Motorlu taşıt hırsızlığı, aşırı hızla araç kullanma ve ölüme sebebiyet vermek suçlarından gözaltına alınan çiftten Victorsen’ın geçtiğimiz çarşamba sabahı bir eve girerek araba hırsızlığı yaptığı kaydedildi.