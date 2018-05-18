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Çaldıkları at arabasıyla, kalorifer peteği çalmak istediler

YAŞAM HABERLERİ  | 18.05.2018 16:42 | Son Güncelleme

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde çaldıkları ata bağladıkları tahta arabayla eski devlet hastanesi binasının kalorifer peteklerini çaldıkları iddia edilen 4 kişiden 1'i polis tarafından yakalandı.

Murat YAYIN/MALKARA(Tekirdağ),(DHA)- TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde çaldıkları ata bağladıkları tahta arabayla eski devlet hastanesi binasının kalorifer peteklerini çaldıkları iddia edilen 4 kişiden 1'i polis tarafından yakalandı. Olay, Yeni Mahalle İsmet İnönü Caddesi üzerindeki eski devlet hastanesi binasında meydana geldi. Malkara'da H.Ç.'ye ait tahta arabaya bağlı atı çalan 4 kişi, daha sonra eski devlet hastanesi binasına gitti. Şüpheliler, girdikleri binadaki kalorifer peteklerini at arabasına yükledi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polisi gören 4 şüpheli, at arabası ve çaldıkları kalorifer peteklerini bırakarak, yaya olarak kaçmaya başladı. Polis, M.Ç.'yi yakalayarak, gözaltına alırken, diğer 3 kişi ise kaçtı. Polis, diğer 3 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Çalıntı atın kendisine ait olduğunu öne süren H.Ç. de emniyete giderek başvuruda bulundu. Polis, durumundan şüphelendiği H.Ç.'yi de gözaltına aldı. M.Ç. ve H.Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. H.Ç. denetimli olarak serbest bırakılırken, M.Ç. tutuklanarak, cezaevine konuldu. Soruşturma sürüyor.

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