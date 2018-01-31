HABER

Çaldıkları bakır kabloları internette satarken yakalandılar

YAŞAM HABERLERİ | 31.01.2018 17:36 | Son Güncelleme

SİİRT, (DHA)- SİİRT'te bir iş yerinden çaldıkları bakır kabloları internette satmaya çalışan 4 kişi, jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalanarak, gözaltına alındı.

Merkeze bağlı Kayaboğaz köyünde M.G.'ye ait işyerinden maddi değeri yüksek olan farklı boyutlardaki 138 metre bakır kablo ile 1 koli 240'lık bağlantı pabucu çalan şüphelilerin yakalanmasıyla ilgili Siirt Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:

"Siirt İl Jandarma Komutanlığı Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk sahası Kayaboğaz köyünde M.G isimli şahsa ait işyerinden maddi değeri yüksek, farklı boy ve ebatlarda toplam 138 metre bakır kablo ile 1 koli 240'lık bağlantı pabucu, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce çalınmıştır. Söz konusu olayla ilgili yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, sanal bir alışveriş sitesine fotoğrafları yüklenerek satışa sunulduğu tespit edilen 1 koli 240'lık bağlantı pabucunun çalınan malzemelerden olduğunun tespit edilmesi üzerine, şüpheli F.K. isimli şahıs ile alıcı kılığına girilerek buluşma sağlanmıştır. Şüpheliden alınan bilgiler doğrultusunda çalıntı 1 koli 240'lık bağlantı pabucu ve bir miktar bakır kablo ele geçirilmiştir. Şüpheli F.K'nın beyanı doğrultusunda olayla ilgili oldukları tespit edilen, A.Y, M.A ve H.A isimli 3 şüpheli şahıs daha yakalanarak olayla ilgili Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatları doğrultusunda soruşturma başlatılmıştır. Siirt İl Jandarma Komutanlığı, her türlü suç ve suçluyla mücadeleye kararlılıkla devam edecektir."

FOTOĞRAFLI

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Köpeğe tecavüz etmeye kalkmıştı! İğrenç olayda yeni gelişme!

Köpeğe tecavüz etmeye kalkmıştı! İğrenç olayda yeni gelişme!

Acun Ilıcalı'dan kızına doğum günü sürprizi! Yok böyle hediye

Acun Ilıcalı'dan kızına doğum günü sürprizi! Yok böyle hediye

Sen Anlat Karadeniz 2. bölümde şoke eden tecavüz ve şiddet sahneleri

Sen Anlat Karadeniz 2. bölümde şoke eden tecavüz ve şiddet sahneleri

Furkan Vakfı'nın kasasından bakın neler çıktı!

Furkan Vakfı'nın kasasından bakın neler çıktı!

Karadeniz'de alarm

Karadeniz'de alarm

E-ticarette gümrük muafiyeti düşüyor

E-ticarette gümrük muafiyeti düşüyor

Diğer Haberler
Sürücüsü olduğu kamyonun altında can verdi! Yürek yakan feryat!

Sürücüsü olduğu kamyonun altında can verdi! Yürek yakan feryat!

'Rüyama girip, sapıkça şeyler yapıyordu' deyip imama saldırmış

'Rüyama girip, sapıkça şeyler yapıyordu' deyip imama saldırmış

Hayatını 3 sayfalık mektupla özetleyip noktayı koydu! Ensest, aldatma ve ihanet...

Hayatını 3 sayfalık mektupla özetleyip noktayı koydu! Ensest, aldatma ve ihanet...

Karadeniz'de alarm

Karadeniz'de alarm

Kadıköy'ün göbeğinde bir tuhaf olay! Güvenlik kameraları kaydetmiş

Kadıköy'ün göbeğinde bir tuhaf olay! Güvenlik kameraları kaydetmiş

Manisa'da bir kişi hastane kapısında ayakkabılarını çıkardı

Manisa'da bir kişi hastane kapısında ayakkabılarını çıkardı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.