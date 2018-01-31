Çaldıkları bakır kabloları internette satarken yakalandılar

SİİRT, (DHA)- SİİRT'te bir iş yerinden çaldıkları bakır kabloları internette satmaya çalışan 4 kişi, jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalanarak, gözaltına alındı.
Merkeze bağlı Kayaboğaz köyünde M.G.'ye ait işyerinden maddi değeri yüksek olan farklı boyutlardaki 138 metre bakır kablo ile 1 koli 240'lık bağlantı pabucu çalan şüphelilerin yakalanmasıyla ilgili Siirt Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:
"Siirt İl Jandarma Komutanlığı Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk sahası Kayaboğaz köyünde M.G isimli şahsa ait işyerinden maddi değeri yüksek, farklı boy ve ebatlarda toplam 138 metre bakır kablo ile 1 koli 240'lık bağlantı pabucu, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce çalınmıştır. Söz konusu olayla ilgili yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, sanal bir alışveriş sitesine fotoğrafları yüklenerek satışa sunulduğu tespit edilen 1 koli 240'lık bağlantı pabucunun çalınan malzemelerden olduğunun tespit edilmesi üzerine, şüpheli F.K. isimli şahıs ile alıcı kılığına girilerek buluşma sağlanmıştır. Şüpheliden alınan bilgiler doğrultusunda çalıntı 1 koli 240'lık bağlantı pabucu ve bir miktar bakır kablo ele geçirilmiştir. Şüpheli F.K'nın beyanı doğrultusunda olayla ilgili oldukları tespit edilen, A.Y, M.A ve H.A isimli 3 şüpheli şahıs daha yakalanarak olayla ilgili Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatları doğrultusunda soruşturma başlatılmıştır. Siirt İl Jandarma Komutanlığı, her türlü suç ve suçluyla mücadeleye kararlılıkla devam edecektir."
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