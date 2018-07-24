HABER

Çaldıkları bisikletle hırsızlık yapan 2 şüpheli tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 24.07.2018 10:15 | Son Güncelleme

BARTIN'da çaldıkları bisikletle park halindeki bir otomobili soyan 2 şüpheli, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Çaldıkları bisikletle hırsızlık yapan 2 şüpheli tutuklandı

Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)- BARTIN'da çaldıkları bisikletle park halindeki bir otomobili soyan 2 şüpheli, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Mahkemeye sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan Bayramoğlu Sitesi'nin bodrum katından dün gece saatlerinde bisiklet çalan D.T ve C.T daha sonra cadde üzerinde bulunan T.Y adlı kişiye ait otomobilin kapılarını açarak, torpido gözünde bulunan cüzdan ve flash bellek alıp kayıplara karıştı. Otomobil sahibi durumu polise bildirmesinin sonrasında polis ekipleri sitenin güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Zanlıların otomobilden yaptıkları hırsızlık anı güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Hırsızlık yaptıkları tespit edilen D.T ve C.T adlı şüpheliler gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü'nde alınan ifadelerinin ardından mahkemeye sevk edilen 2 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

FOTOĞRAFLI

Çaldıkları bisikletle hırsızlık yapan 2 şüpheli tutuklandıÇaldıkları bisikletle hırsızlık yapan 2 şüpheli tutuklandı

PARTNERHer gün peynir yada peynirli tost yerseniz...Her gün peynir yada peynirli tost yerseniz...
Eşini vurup, aynı silahla intihar ettiEşini vurup, aynı silahla intihar etti
Otomobil traktöre arkadan çarptı: 3 ölü, 1 yaralıOtomobil traktöre arkadan çarptı: 3 ölü, 1 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş'tan bedelli askerlikten yararlanacaklara müjde!

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş'tan bedelli askerlikten yararlanacaklara müjde!

Yunanistan'da yangınlar sürüyor: En az 20 ölü

Yunanistan'da yangınlar sürüyor: En az 20 ölü

Tokat'ın Turhal ilçesinde kaybolan Evrim'in anne ve babası tutuklandı

Tokat'ın Turhal ilçesinde kaybolan Evrim'in anne ve babası tutuklandı

Ahmet Hakan'dan İYİ Parti Genel Başkanlığı için sürpriz öneri: Ümit Özdağ

Ahmet Hakan'dan İYİ Parti Genel Başkanlığı için sürpriz öneri: Ümit Özdağ

Benfica eşleşmesi sonrası Ali Koç'un o fotoğrafı sosyal medyayı salladı

Benfica eşleşmesi sonrası Ali Koç'un o fotoğrafı sosyal medyayı salladı

Kim Milyoner Olmak İster'deki 'poposuyla nefes alan hayvan' sorusu şaşırttı!

Kim Milyoner Olmak İster'deki 'poposuyla nefes alan hayvan' sorusu şaşırttı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Beşiktaş'ta taksi evin yatak odasına girdi

Beşiktaş'ta taksi evin yatak odasına girdi

Iğdır’da 74 koyun yıldırım nedeniyle telef oldu

Iğdır’da 74 koyun yıldırım nedeniyle telef oldu

Kayseri'de feci kaza! Feryatları yürekleri dağladı

Kayseri'de feci kaza! Feryatları yürekleri dağladı

Tokat'ın Turhal ilçesinde kaybolan Evrim'in anne ve babası tutuklandı

Tokat'ın Turhal ilçesinde kaybolan Evrim'in anne ve babası tutuklandı

İstanbul Kadıköy'de polise arkadaşının boğulduğu yeri gösteren Aziz Mertcan Aytaç'ın cesedi 2 hafta sonra aynı yerden çıktı!

İstanbul Kadıköy'de polise arkadaşının boğulduğu yeri gösteren Aziz Mertcan Aytaç'ın cesedi 2 hafta sonra aynı yerden çıktı!

Türkiye'nin en pahalı tuvaleti sadece 2 gün dayanabildi

Türkiye'nin en pahalı tuvaleti sadece 2 gün dayanabildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.