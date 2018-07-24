Çaldıkları bisikletle hırsızlık yapan 2 şüpheli tutuklandı

Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)- BARTIN'da çaldıkları bisikletle park halindeki bir otomobili soyan 2 şüpheli, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Mahkemeye sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi. Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan Bayramoğlu Sitesi'nin bodrum katından dün gece saatlerinde bisiklet çalan D.T ve C.T daha sonra cadde üzerinde bulunan T.Y adlı kişiye ait otomobilin kapılarını açarak, torpido gözünde bulunan cüzdan ve flash bellek alıp kayıplara karıştı. Otomobil sahibi durumu polise bildirmesinin sonrasında polis ekipleri sitenin güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Zanlıların otomobilden yaptıkları hırsızlık anı güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Hırsızlık yaptıkları tespit edilen D.T ve C.T adlı şüpheliler gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü'nde alınan ifadelerinin ardından mahkemeye sevk edilen 2 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Eski HSYK Başkanı İbrahim Okur'dan çok çarpıcı iddia!
Son dakika! Kırıkkale-Ankara yolunda korkunç kaza: Çok sayıda ölü var
Türkiye'ye F-35 teslimatı: ABD Kongresi geçici durdurma üzerinde anlaştı
Yunanistan yangın 50 can aldı, kontrol altına alınamıyor
Lütfü Türkkan: 12-13 MHP'li İYİ Parti'ye geçecek
Sıcaklar bunalttı, sahilde adım atacak yer kalmadı
Ahmet Hakan'dan İYİ Parti Genel Başkanlığı için sürpriz öneri: Ümit Özdağ
Çığlığıyla hayat kurtardı! Tüyleri diken diken eden olay
Tokat'ın Turhal ilçesinde kaybolan Evrim'in anne ve babası tutuklandı
İstanbul Kadıköy'de polise arkadaşının boğulduğu yeri gösteren Aziz Mertcan Aytaç'ın cesedi 2 hafta sonra aynı yerden çıktı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum