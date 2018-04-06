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Çaldıkları hayvanları satarken yakalandılar

YAŞAM HABERLERİ  | 06.04.2018 13:38 | Son Güncelleme

SİVAS'ta, hayvan hırsızlığı yaptıkları öne sürülen 8 kişi, çaldıkları hayvanları satarken, yakalandı.

Çaldıkları hayvanları satarken yakalandılar

Hakan KALELİ/SİVAS, (DHA) - SİVAS'ta, hayvan hırsızlığı yaptıkları öne sürülen 8 kişi, çaldıkları hayvanları satarken, yakalandı.
Olay, 4 Nisan Çarşamba günü, Diriliş Mahallesi'nde meydana geldi. Bekir Güzel'e ait ahırdan 11 keçi, 6 oğlak ve 9 tavuk çalındı. Sivas Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, hırsızlık olayıyla ilgili çalışma başlattı. Ekipler, çalışma sonucu hırsızlığı gerçekleştirdiği belirtilen M.M.K, H.G., G.O., M.Ö., E.O., S.A., A.A. ve B.I.'yı çaldıkları hayvanları satmak isterken, suçüstü yakaladı. Polis ekipleri, olayda kullanılan araca da el koydu. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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