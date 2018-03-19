Çaldıkları kabloları yakmaya çalışırken yakalandılar

Afyonkarahisar’da 2 hırsızlık şüphelisi, çaldıkları kabloları yaktıkları sırada suçüstü yakalandılar.

Çay İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde; Yeşilyurt köyü dere kenarında kablo yaktıkları tespit edilen şüpheli 2 şahıs 160 metre kablo ile birlikte suçüstü yakalandı. Yapılan araştırmada kabloların Emirdağ ilçesi Elhan köyünden çalındığı tespit edildi. Söz konusu hırsızlık olayı şüphelileri 2 şahıs gözaltına alınarak adli işlem başlatıldı.