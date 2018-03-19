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Çaldıkları kabloları yakmaya çalışırken yakalandılar

YAŞAM HABERLERİ  | 19.03.2018 16:27 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar’da 2 hırsızlık şüphelisi, çaldıkları kabloları yaktıkları sırada suçüstü yakalandılar.Çay İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde; Yeşilyurt köyü dere kenarında kablo yaktıkları tespit edilen şüpheli 2 şahıs 160 metre kablo ile birlikte suçüstü yakalandı.

Çaldıkları kabloları yakmaya çalışırken yakalandılar

Afyonkarahisar’da 2 hırsızlık şüphelisi, çaldıkları kabloları yaktıkları sırada suçüstü yakalandılar.
Çay İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde; Yeşilyurt köyü dere kenarında kablo yaktıkları tespit edilen şüpheli 2 şahıs 160 metre kablo ile birlikte suçüstü yakalandı. Yapılan araştırmada kabloların Emirdağ ilçesi Elhan köyünden çalındığı tespit edildi. Söz konusu hırsızlık olayı şüphelileri 2 şahıs gözaltına alınarak adli işlem başlatıldı.

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