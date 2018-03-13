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Çaldıkları kamyonetle, arızalanan minibüslerini çektiler (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 13.03.2018 20:11 | Son Güncelleme

TUTUKLANDILAR İzmit'te çaldıkları kamyonetle, arızalanan minibüslerini çekerek kaçan A.C.

TUTUKLANDILAR
İzmit'te çaldıkları kamyonetle, arızalanan minibüslerini çekerek kaçan A.C. (50) ve A.D. (33), sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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